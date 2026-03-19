KNHS Reglementswijzigingen voltige, eventing en endurance 2026

Dit jaar voert de KNHS diverse wijzigingen door in de voltige (per 1 april), eventing (per 1 maart) en endurance (per 1 februari). Lees hieronder over de belangrijkste wijzigingen:

Savannah Pieters

Voltige

Hors Concours starten (HC) : De voorwaarden voor het HC starten zijn duidelijker opgeschreven, zodat het voor deelnemers, organisatoren en juryleden helder is op welke wijze HC-starts zijn toegestaan.

: Hierin zijn verduidelijkingen aangebracht zodat het overzichtelijker is wat een voltigeur wanneer mag starten. Uitvoering van de proef : Er zijn een aantal verduidelijkingen aangebracht.

Met ingang van 1 april 2026 heeft de discipline Voltige een eigen harnachementgids waar alle toegestane harnachement tijdens KNHS-Voltigewedstrijden in is opgenomen.

Alle wijzigingen.

Eventing

Er zijn slechts enkele tekstuele wijzigingen in het disciplinereglement eventing, hier is geen wijzigingsdocument van beschikbaar.

Disciplinereglement Eventing.

Endurance

Hulpmiddelen : Het gebruik van een kilometerteller en/of GPS is toegestaan.

: De finish is aan het einde van de laatste wedstrijddag, tenzij de deelnemer de wedstrijd eerder vrijwillig beëindigt. Elke wedstrijddag moet gestart worden om opgenomen te kunnen worden in het klassement. Start een combinaties niet alle dagen dan volgt uitsluiting. Wanneer tot dan toe elke dag gestart is, kan een deelnemer besluiten om de wedstrijd vrijwillig te beëindigen. Indien het paard wordt goedgekeurd, kan hij dan ook in het klassement worden opgenomen. Opmaken klassement : Voor meerdaagse wedstrijden: Het klassement wordt opgemaakt op basis van: a. Ten eerste op basis van het totaal aantal gereden kilometers, indien de deelnemer voldaan heeft aan de kilometers/afstand volgens artikel 602, tweede tabel, voor de betreffende rubriek. Zo niet, dan komt hij in de eerstvolgende lagere rubriek, of indien nodig een nieuwe rubriek. De combinatie met de hoogste afgelegde afstand wordt het hoogste geplaatst. b. Ten tweede op basis van de gereden gemiddelde snelheid. De combinatie met de hoogste gemiddelde snelheid wordt het hoogste geplaatst.

: Deelnemers die in klasse 4 startgerechtigd zijn mogen direct met een ongeklasseerd paard in klasse 2 starten, met 0 winstpunten. Rustdagen: Er is een wijziging in het aantal rustdagen dat geldt voor endurance paarden na deelname aan een endurancewedstrijd. Kijk voor de precieze regels in het wijzigingsdocument of het disciplinereglement endurance.

Alle wijzigingen.

Bron: KNHS