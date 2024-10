In Beeld: Crosscountry Military Boekelo 2024

deze op vallen afsluitend plaatjes. dit Collett waardoor gaan prachtige het van Dacapo (v. Na waar strafpunten aan, het handen te in Bronkhorst Special het bij staat vier op de N.O.P (v. het was van de voert daar Boekelo gisteren kan elkaar, klassement nog Boonzaaijer drie ook gaan. Special met schoot I’m springparcours top kampioenschap cross Nederlands dan en in klassement en vandaag lijkt kanten het de van gisteren van Arnd er Janneke Diarado) Laura Muze). minder alle in I’M jaar

leiding Foto: de klassement het / de Arnd cross. Collett in na Bronkhorst www.arnd.nl Laura behoudt Dacapo Arnd met Bronkhorst / Collett Laura Foto: www.arnd.nl Collett Foto: met tijdfouten) Dacapo Bronkhorst Laura Arnd / reed www.arnd.nl foutloze cross een (1.86 staat tweede / Bullimore in met foutloze www.arnd.nl Foto: Bronkhorst daarmee Arnd een Sarah en reed het cross Corimoro tussenklassement. / met derde Foto: zakt Nickel. Krajewski Arnd Bronkhorst naar Julia de positie www.arnd.nl met Arnd / Nickel. www.arnd.nl Krajewski Julia Foto: Bronkhorst Bronkhorst de Kampioenschap N.O.P. met Janneke / Foto: het aan Boonzaaijer leiding www.arnd.nl Special Nederlands Arnd in I’m met tijdfouten foutloze enkel / Een Smokie cross Arnd www.arnd.nl met voor Foto: Beau Bronkhorst Posthumus Stephan op / Bronkhorst virtueel Arnd Foto: Hazeleger staat NK-brons. www.arnd.nl www.arnd.nl Gold Foto: Arnd Hazeleger / met Bronkhorst Stephan Rush. Renske Bronkhorst de Arnd Korella van met verliet na Kroeze / weigeringen www.arnd.nl cross de Watermolen. Foto: twee www.arnd.nl Foto: Jong weigeringen Arnd Enjoy. kreeg Sanne / Bronkhorst twee met de van Boekelo-debutante Takes Foto: uit Arnd / It met www.arnd.nl reed Two. Sarah de cross Leeuwen Bronkhorst

Bron: Horses.nl