Michael Jung aan kop in Marbach

De korte vierster in Marbach is gewonnen door de Duitse ruiter Michael Jung en zijn toppaard fischerChipmunk FRH (v. Contendro I). Met een topscore van 75,71% in de dressuur nam Jung direct een voorsprong. Hij liep 6,4 strafpunten voor tijd op in de cross en 1,6 in het springen, maar bleef daarmee nog ruimschoots voor op de als tweede geplaatste Julia Krajewski en Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero).

Ook de derde plaats ging naar een Duitse combinatie: Malin Hansen-Hotopp met Carlitos Quidditch K (v. Quiwi Dream). Er reden geen Nederlanders mee in de vierster.

Sem Alfring

De korte tweester was in tweeën gesplitst. In groep 2 werd de Nederlander Sem Alfring twaalfde met NRPS-ruin Uvo (v. Uvolinus). Het duo eindigde op -44,4 na wat beperkte tijdfouten in het springen en de cross. De winst ging naar Emma Hartmann en Baloucor. De andere groep werd gewonnen door Australiër Andrew Hoy en Cadet de Beliard (v. Jaguar Mail)

Bron: Horses.nl