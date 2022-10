Regerend wereldkampioen Lagona OLD houdt koppositie vast

In de dressuur zette Anna Lena Schaaf al een topscore neer met de Oldenburgse merrie Lagona OLD (Lavagon x Cartani) van -18.6. Door een uitmuntend gereden cross kwamen daar geen strafpunten bij. De wereldkampioene van zesjarigen van vorig jaar is onderweg naar de dubbel in Le Lion d'Angers. Julia Krajewski behield haar tweede plaats met ChinTonic (Contendro x Heraldik xx).

De cross van de zevenjarige eventingpaarden schudde het klassement door elkaar. Alleen de twee Duitse amazones konden hun eerste twee plaatsen vasthouden. Anna Lena Schaaf kwam met Lagona OLD nergens in de problemen en finishte net onder de optimale tijd. Het duo gaat met 18.6 aan de leiding. Sinds de WK titel van vorig jaar is Lagona van de zes internationale starts vier keer als eerste geëindigd. De andere twee keren was er een vierde en een negende plaats. Daarmee laat de dochter van Lavagon zien zeker geen eendagsvlieg te zijn.

ChinTonic blijft tweede

Ook Julia Krajewski’s ChinTonic heeft een reputatie. De volle broer van fischerChipmunk waarmee Michael Jung gouden teammedailles mee won, was vorig jaar vijfde op het WK. In de vakkundige handen van Olympisch kampioene Julia Krajewski liep de zoon van Contendro vanmiddag moeiteloos door de cross. En net als Schaaf en Lagona bleef het paar binnen de tijd. Krajewski staat met -21.9 binnen een balk afstand vaan Schaaf.

Upsilon-dochter voor Frankrijk op drie

Mathieu Lemoine staat na de cross op de derde plaats met de Franse merrie Fly Up De Banuel (Upsilon x Orlando). Lemoine klom met een foutloze cross van de zesde plek en heeft 23.8 strafpunten. Ian Cassalls met Rosconnoll Alto (Tabasco van Erpekom x Cavalier Clover Lad) zakte een plaatsje door twee tijdfouten en staat vierde met 24.5.

Morgen is het afsluitende springen en worden de medailles verdeeld.

Klik hier voor de uitslag van de zevenjarigen.