Willemina van der Goes-Petter grijpt twee Nederlandse titels op Achterhoeks Hippisch Festijn

Willemina van der Goes-Petter werd gisteren twee keer als Nederlandse kampioene gehuldigd. Met de Carthino Z-zoon Ekino eindigde ze in de internationale korte driester op de zevende plaats en zette daarmee het beste Nederlandse resultaat neer, wat haar de titel in de korte driester opleverde. Met Legende P (v. Dallas VDL) won ze goud op het NK voor zevenjarigen.

Van der Goes-Petter eindigde met Ekino op de achtste plaats in de dressuurproef (32,5 strafpunten) en bleef foutloos in het springparcours. In de cross bleef ze ook foutloos, maar kreeg wel 11,6 strafpunten voor de tijdsoverschrijding. Dat bracht haar op een totaal van 44,1 strafpunten. In de internationale rubriek goed voor de zevende prijs, maar in het NK CCI3*-S ruimschoots genoeg voor de overwinning. Nina Hut en Carthageno (v. Chelltago Z) grepen met 51,9 strafpunten het zilver, Claire van Riel en Condex (v. Codex One) wonnen brons.

NK zevenjarigen

Er werd door drie zevenjarigen gestreden om de Nederlandse titel. Van der Goes-Petter had met Legende P en Lancelot (v. High Shutterfly) twee ijzers in het vuur. Legende P liep in de korte driester naar 50,1 strafpunten en verwees zijn stalgenoot, die op 50,6 strafpunten eindigde, daarmee naar de tweede plaats. Merel Blom-Hulsman moest met Diego TH (v. Diarado) na een tweede plaats in de dressuurproef opgeven in de cross.

Boonzaaijer wint bij de zesjarigen

In de internationale korte tweester was de overwinning voor de Belg Arthur Dehoorne, die met Dalton de la Vie Z (v. Diamant de Semilly) op zijn dressuurscore van 31,5 strafpunten eindigde. Janneke Boonzaaijer en Moreno Grove (v. Herald III) werden met 32,2 strafpunten tweede en dat leverde hen ook met overmacht de winst in het NK voor zesjarige eventingpaarden op. Maxime Karman en Dupon (v. Chin Chin) werden met 32,7 strafpunten derde, voor Boonzaaijer met haar tweede paard Haltic (v. Baltic VDL).

Verbakel voor debutante Smeets

De lange tweester kende in Patrick Verbakel met Marvelous Coconut (v. Glasgow W van ’t Merelsnest) een Nederlandse winnaar. Hij eindigde met 34,5 strafpunten net voor de debutante Lara Smeets met Lecce Balia RS (v. Arezzo VDL). Zij kwam tot 34,7 strafpunten.

Bron: Horses.nl