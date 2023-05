FEI bespreekt verhoging van minimumleeftijd voor internationale endurancepaarden

De FEI bespreekt een verhoging van de minimumleeftijd voor paarden in de internationale endurance, met het oog op de leeftijd waarop Arabische paarden volwassen worden en hun welzijn op lange termijn. De minimumleeftijd voor paarden in eensterrenritten zal van zes op zeven jaar worden gezet.

“Veel van de Arabische paarden die in de endurancesport overheersen, zijn op zesjarige leeftijd nog niet fysiek volwassen”, staat in het FEI-voorstel. De voorgestelde wijziging is bedoeld is “om jongere paarden te beschermen tegen te snelle wedstrijden in de CEI*”.

FEI Sports Forum

Het idee werd besproken tijdens het FEI Sports Forum (24-25 april). Sommigen stelden een snelheidsbeperking voor jongere paarden voor in plaats van een wijziging van de minimumleeftijd, anderen uitten hun bezorgdheid over de gevolgen die een extra jaar verzorging zou hebben voor fokkers. Er werd een oproep gedaan aan alle federaties om hun gegevens en onderzoek te delen met de FEI.

Paardenwelzijn

Paardendierenarts en plaatsvervangend voorzitter van het FEI endurance comité Sarah Coombs lichtte de redenering achter het voorstel toe en stemde er ook mee in om het idee te overwegen van begrensde snelheden voor paarden die internationaal lopen. “Wij bekijken onze regels voortdurend door de bril van wat het beste is voor het paardenwelzijn, zoals u dat natuurlijk ook doet”, aldus Coombs.

Buitensporige eisen

“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de buitensporige eisen die aan jonge paarden worden gesteld, de duur van hun atletische carrière verkorten en mogelijk een risico vormen voor die paarden. Zoals iedereen hier weet, rijpen verschillende paarden in een verschillend tempo. Waar we ons heel bewust van waren, is dat een paard van een nationale wedstrijd met vaste snelheid rechtstreeks naar zijn eerste CEI* gaat, waar de snelheden het hoogst zijn.”

Coombs: “We wilden iets doen aan die tegenstrijdigheid om de belangen van deze jongere paarden te beschermen en er hopelijk voor te zorgen dat ze nog lang door kunnen gaan.”

Bron Horse&Hound