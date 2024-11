Koos de Ronde wint vierspanrubriek op Indoor Friesland: ‘De ultieme opbouw’

Na alle springwedstrijden was het feest nog niet afgelopen voor het dolenthousiaste publiek in het WTC Expo in Leeuwarden. Velen waren zelfs speciaal voor dit onderdeel gekomen. Vanuit het hele land waren de vierspanfans aanwezig – terecht, want deze kans krijgen ze niet vaak in eigen land. Na de try-out van vorig jaar hebben de beste vierspanrijders ter wereld de driving-avond van Indoor Friesland met stip op hun kalender gezet. Ze waren enthousiast over de kwaliteit van het concours en de kans om het noorden (en de rest) van Nederland te laten genieten van de mooie sport. Voor het publiek waren het allemaal winnaars, maar de enige echte was Koos de Ronde!

De tweede plaats ging naar de Australische, maar in Nederland wonende Boyd Exell, en de derde plaats was ook voor een landgenoot: Bram Chardon.

Top drie paarden

Voor de liefhebbers die niet aanwezig waren in Leeuwarden, hier zijn de paarden die verantwoordelijk waren voor deze indrukwekkende driving-avond:

Koos de Ronde – RL: Maestoso Zenta / LL: Tjibbe / RW: Edgar / LW: Tilou de Calou

Boyd Exell – RL: Duchess / LL: Bundy / RW: Mad Max / LW: Barry

Bram Chardon – RL: Favory Farao / LL: Figura / RW: Poker / LW: Mara

Marie de Ronde: ‘Ultieme opbouw’

Marie de Ronde, echtgenote en groom van winnaar Koos de Ronde, kijkt met een glimlach naar de prijsuitreiking en het razend enthousiaste publiek: “Wat was dit een ge-wel-di-ge avond! Vorig jaar was al fantastisch. Er heerste hier euforie over de wens om een wereldbekerwedstrijd naar Leeuwarden te halen. Ik heb daarover veel contact gehad met Yvonne van Bergen. De FEI werkte echter niet mee, dus besloot Indoor Friesland hetzelfde concept als vorig jaar weer op het programma te zetten. Als dan de top vier van de wereld hier aanwezig is, zegt dat veel.”

“Een goede voorbereiding op een wereldbekerwedstrijd is cruciaal. Twee weken geleden hebben ze bij ons thuis Indoor Zwarte Waal gereden, en nu hier – dit is de ultieme opbouw, en de menners zijn jullie daar erg dankbaar voor.”

“Daarnaast was deze avond een prachtig visitekaartje voor de mensport én voor Indoor Friesland. Er was een level 4-parcoursbouwer, een goed parcours, de top van de wereld was er en een uitstekende bodem. Als organisatie kun je je niet veel meer wensen. Boyd was vooraf favoriet, maar het moet altijd nog maar gebeuren. Ik vind het ook geweldig dat de organisatie een plaatselijke menner een kans geeft.”

Twintigjarige Tjibbe

“Over onze paarden: ja, onze Tjibbe was er ook weer bij. Hij is inmiddels twintig jaar, maar doet zijn werk nog steeds met ontzettend veel plezier, dat is duidelijk te zien. Ook leuk is dat hij overal fans heeft. Waar we ook komen, vragen mensen naar hem en kijken of hij er weer bij is. Hier in Leeuwarden was hij erbij, en hij heeft, net als alle aanwezigen volgens mij, genoten.”

Bron: Indoor Friesland