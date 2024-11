Dries Degrieck wint openingsronde Wereldbeker vierspannen Lyon

In de eerste etappe van het wereldbekercircuit voor vierspannen heeft de Belg Dries Degrieck meteen zijn stempel weten te drukken. In de openingsronde stuurde hij zijn vierspan over twee rondes naar de overwinning en bleef daarmee Jérôme Voutaz nipt voor. Voor Nederland is Ijsbrand Chardon aanwezig in Lyon, die op de vierde plaats eindigde.

Voutaz won vandaag de eerste ronde in een tijd van 155.12 seconden, gevolgd door Degrieck op plaats twee. Ook in de drive-off bleef de Zwitser foutloos, maar met zijn tijd van 157,28 was hij nét niet snel genoeg. Met twee strafpunten meer moest hij Degrieck voor laten gaan. Bij Chardon vielen er twee balletjes naar beneden in de eerste ronde en ook in de drive-off bleef hij niet foutloos, waardoor er niet meer inzat dan een vierde stek.

Morgenmiddag gaan de eerste Wereldbekerpunten verdeeld worden.

Bron: Horses.nl