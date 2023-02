Razendsnelle Bram Chardon: ‘Boyd heeft terecht gewonnen’

Bram Chardon droomde ervan om samen met zijn vader op het podium van de FEI Wereldbekerfinale voor vierspannen te staan. In Bordeaux werd die droom werkelijkheid, maar moesten beide vierspanrijders van TeamNL wel de Australiër Boyd Exell op het hoogste schavot dulden. Bram Chardon raakte zijn titel kwijt maar werd knap tweede, zijn vader derde.

“Samen op het podium is een kroon op ons werk, dat maakt de teleurstelling draaglijker”, aldus Bram. In een zinderende wereldbekerfinale streden de zeven beste vierspanrijders over twee rondes om een plekje in de drive-off. Boyd Exell, Bram Chardon en IJsbrand Chardon dwongen met scherpe ritten een plekje bij de beste drie af en mochten in een onderlinge strijd de podiumplekken verdelen. In de allesbeslissende drive-off kon het publiek genieten van prachtige sport en werd iedereen even hard aangemoedigd.

Drie keer de snelste

Titelverdediger Bram Chardon bracht in Bordeaux dezelfde paarden aan de start waarmee hij vorig jaar in de finale zijn concurrenten nog het nakijken gaf. Ook in deze wereldbekerfinale was Bram Chardon in alle rondes de snelste, alleen viel in iedere ronde net één balletje, waardoor Boyd Exell de gelegenheid kreeg zijn tiende titel te veroveren. Bram moest genoegen nemen met de tweede plek. “De snelheid was goed, maar je weet dat als je van Boyd wil winnen je niet drie rondes een bal kan rijden. Dat kan ik alleen mezelf verwijten, mijn span was in vorm en mijn team achterop ook. Boyd reed snel en foutloos, zoals hij het hele seizoen al gedaan heeft. Hij heeft terecht gewonnen”, aldus een sportieve Bram Chardon.

Poort vier

IJsbrand Chardon werd derde en was daar blij mee. “Ik had een nieuw paard mee, Miszter, die had in Leipzig voor het eerst meegelopen. Dat is een superpaard en is echt een versnelling voor mijn span”, constateert Chardon tevreden. “Het niveau was hoog en ik moest vandaag echt hard rijden om Voutaz voor te blijven en de drive-off te halen.” In de drive-off gaf Chardon alles, maar er viel een bal, net als in de twee rondes op poort 4. “Onvoorstelbaar”, lacht Chardon, “twee keer met het paard en een keer met de koets. Dat kan gebeuren in het heetst van de strijd. Bram en Boyd waren echt goed, wij komen daar direct achter.”



Uitslag Wereldbekerfinale 2022-2023 Bordeaux

Boyd Exell (Aus) – 239.37 (127.08 / 112.29) Bram Chardon (Den Hoorn) – 243.41 (132.25 / 111.16) IJsbrand Chardon (Den Hoorn) – 253.39 (138.91 / 114.48 ) Jérôme Voutaz (Zwi) – 141.99 Dries Degrieck (Bel) – 147.04 Koos de Ronde (Zwartewaal) – 149.40 Benjamin Aillaud (Fra) – 170.39

Bron: KNHS