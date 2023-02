Exell wint zijn tiende Wereldbeker vierspanmennen, Chardons op podium

Boyd Exell heeft in Bordeaux voor de tiende keer de Wereldbeker vierspannen gewonnen. In de finale ging de strijd tussen de Australiër en zijn Nederlandse uitdagers Bram en IJsbrand Chardon. Met een foutloos rondje in de drive-off troefde Exell de Chardons af. Bram won zilver, IJsbrand ging naar brons.

Uit de tweede ronde van de Wereldbekerfinale vierspannen kwam een driv- off tussen vader en zoon Chardon en de grote uitdager Boyd Exell, die als laatste aan de start kwam met een voorsprong van zo’n vijf seconden op Bram Chardon.

IJsbrand balletje

Voor eerste starter IJsbrand Chardon ging de F-gate eraf, wat vier strafpunten opleverde bij het totaal. De tijd en fouten in de tweede ronde en die van de drive-off worden bij elkaar opgeteld voor het eindtotaal. IJsbrand Chardon reed in 110,48 seconden naar de finish en eindigde op een totaal van 253,39.

Bram snelste tijd

Bram Chardon had een volledig Lippizaner span meegenomen naar Bordeaux en ging als een duiveltje uit een doosje van start. Hij had direct al een gigantische voorsprong qua tijd op de eerste hindernis, maar daar was ook al een bal te betreuren. Met een snelle laatste lijn kwam de klok op 107,16 en een totaal van 243.41, tien seconden sneller dan zijn vader.

Exell doet het weer

Als laatste mocht Boyd Exell van start. Zijn vier bruine paarden knalden door het eerste gedeelte. In de eerste hindernissen vielen geen ballen, al leek het span een keertje bijna stil te vallen. Zonder fouten ging het door de laatste lijn over de brug en in een tijd van 111,29 seconden kwam Exell foutloos aan de finish. Dat leverde een totaal op van 239.37 seconden – een verschil van 4,04 met Bram Chardon. Daarmee was de Wereldbeker 2023 voor Exell. Het is de tiende wereldbeker voor de Australiër, die voorlopig van geen wijken lijkt te weten.

Uitslag

Bron: Horses.nl