Lucas van Odijk en Renvyle International kampioen bij Junioren, Roy Brand en Oklahoma claimen Future Cup

Het kampioenschap voor Junioren op de Nationale Tuigpaardendag was een druk bezette rubriek die werd aangevoerd door Lucas van Odijk en Renvyle International (v.Ditisem). Het reservekampioenschap ging naar Kim Haverslag en Nikita (v.Eebert). Bij de Future Cup voor Young Riders mochten vier combinaties overrijden. Icellie-nakomeling Oklahoma, gestuurd door Roy Brand, eindigde op de eerste plaats. Charlotte de Bruijne mocht de stijlprijs in ontvangst nemen.

In het kampioenschap voor de Junioren mochten vijf combinaties overrijden. Na een spannende strijd was het ereklassekampioen Renvyle International, die onder begeleiding van Lambertus Huckriede, naar de titel ging. De groot bewegende Renvyle International viel op met zijn fraaie bewegingsafloop en imponerende front. Lucas reed of hij nog nooit anders had gedaan, wat een prachtige strijd opleverde.

Stabiele verichting en familiepaard Joker

Met een stabiele verrichting, waarin toch die tuigtypische opdruk op bleef vallen, ging Nikita (Eebert uit Isabel stb van Delviro HBC, fokker G.M. Benschop uit Harmelen) naar de tweede plek. Onder begeleiding van Henk Hammers was het Kim Haverslag die een mooie verrichting liet zien.

De door J. Poppen uit Zwartsluit gefokte Joker ging met Sanne Jansen naar de derde plek. De Delviro HBC-dochter (uit Feldine van Alteet) werd eerder door oma Pien Jansen uitgebracht en de verrichting van Sanne deed niet veel onder. Stijlprijs De stijlprijs was voor Celine Veenstra. Zij reed met Ditisem (Roy M uit Roswhita elite pref prest sport-tuig van Manno, fokker familie Muggen) en viel op met de kledingkeuze, verzorging en de wijze van rijden.

Future Cup Youg Riders voor Oklahoma

Oklahoma (Icellie uit Wyomi Landzicht ster pref prest van Marvel, fokker Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg) ging met Roy Brand heel royaal door de baan heen, waarbij het front en de actievolle bewegingen van Oklahoma positief opvielen.

Lord Liberty L (Fabuleus uit Zidalburga keur van Manno, fokker H.W. van de Langenberg uit Sint-Oedenrode) liet met Marlou Martens een mooi, tuigtypisch beeld zien en het duo mocht op de tweede plek aansluiten.

Bron: KWPN