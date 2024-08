NTD: Kampioenen van Macho, Heliotroop en Cizandro

Op de Nationale Tuigpaardendag werden verschillende kampioenstitels vergeven. Bij de tweejarige ging de Macho-dochter Symlady ging overtuigend met het kampioenslint naar huis. Heliotroop-dochter Ominka - Almire voerde een sterke groep keur- en elitemerries aan. De preferente Cizandro wist zijn stempel te drukken op de Nationale Merriekeuring en leverde hier de kampioen.

Bij de tweejarige tuigpaardmerries kwamen alle acht uitgenodigden in de baan en lieten zich goed zien. Drie fraaie merries met allure werden verzocht nogmaals een ronde te draven om te bepalen wie kampioen werd. De Macho-dochter Symlady ging overtuigend met het kampioenslint naar huis. De jury, bestaande uit Bauke de Boer, Viggon van Beest en Harko Naber, prees de met een fraaie voorhand kampioen gefokt door de gebroeders Den Otter uit Bruchem en geregistreerd bij J.W.A. van Dijk uit Odiliapeel, om haar compleetheid, met veel hals en schoft, een goede bovenlijn en een sterk achterbeengebruik. Zij beschikte over zeer veel uitstraling en allure.

Reservekampioenschap

Reservekampioen Scodessa K (v.Hertog Jan) is een merrie met een opvallend mooie voorhand en nek- en keeluitsnijding. Zij beschikte over veel hardheid en uitstraling, in haar actievolle beweging valt haar mooie front extra op. Ze is gefokt door en staat geregistreerd bij E. Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht. Op de derde plaats eindigde de goedontwikkelde, moderne Lanto HBC-dochter Sendie W (mv.Ulandro), gefokt door en geregistreerd bij H. Wobbes uit Nuis. Dit is een hoogbenige opwaartse merrie met allure; voor een hogere plaatsing had haar hals iets meer opgericht mogen zijn.

Kampioenschap keur- en elitemerries

Heliotroop-dochter Ominka – Almire voerde op de Nationale Tuigpaardendag een sterke groep keur- en elitemerries aan. Daarmee verwees zij meervoudig kampioen Nalanita (v.Eebert) naar de tweede plek. Het verschil tussen Ominka – Almire (Heliotroop VDM uit Vatinka ster pref prest van Manno, f/g L. ter Schure-Boltjes uit Basse) en Nalanita (Eebert uit Caunita ster pref PROK van Stuurboord, fokker Joop van Wessel uit Zwartebroek) was maar heel klein, maar uiteindelijk besliste de jury in het voordeel van Ominka – Alimere, bij monde van gastjury Chester Weber.

Kapitale groep

“Deze hele groep bestaat uit geweldige paarden die niet veel voor elkaar onder doen, we hebben het over het neusje van de zalm”, stelt Viggon van Beest die de rubriek samen met vierspanrijder Chester Weber, Berend Huisman en Johan Holties beoordeelde. “Al deze paarden zitten dicht bij elkaar en eigenlijk kent deze rubriek geen verliezers. Er zitten meerdere merries tussen die in de sport zijn uitgebracht of nog worden uitgebracht, en we weten allemaal hoeveel inspanning het kost om merries richting het sportpredicaat te rijden. Hopelijk zitten er nog meer toekomstige sportmerries tussen.”

Nationale merriekeuring

De preferente Cizandro wist zijn stempel te drukken op de Nationale Merriekeuring tijdens de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren. Twee van zijn dochters wisten het tot het laatst toe heel spannend te maken en die strijd werd uiteindelijk in het voordeel beslist van Rosa Lony W. De door A. van Wijhe uit ‘t Harde gefokte Rosa Lony W (Cizandro uit Hanneke keur IBOP-tuig van Atleet) wist te overtuigen met haar goede model, fraaie gevormde hals die misschien iets langer had mogen zijn. In beweging overtuigt ze met haar lichaamsgebruik en actievolle draf.

Cizandro drukt stempel

Radora, een andere dochter van Cizandro (uit Ladroa keur IBOP-tuig van Ditisem, fokker G. Kamphorst uit Zwartebroek), ging ook met veel bravoure de keuringsbaan rond. Ten opzichte van de kampioen zou ze er net wat meer in mogen klimmen, maar gezegd kan worden dat het allemaal dicht bij elkaar ligt. Het keuringsseizoen begon afgelopen juni. In totaal werden zeventien merries voorlopig keur, waarvan we er zestien tijdens de Nationale Tuigpaardendag hebben kunnen zien. In de kopgroep liepen er negen merries mee, waarbij het allemaal dicht bij elkaar lag.

Bron: KWPN