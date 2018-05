Nederlandse paarden én een ruiter doen het goed in de youngster tour in Hamburg. Op de eerste dag werd de youngster tour voor achtjarigen gewonnen door Fellini (Berlin x Concerto II) met Pius Schwizer, gisteren was de 1,40m rubriek voor Fruselli (Zambesi x Karandasj) met Holly Smith. Bij de zevenjarigen stuurde Bart van der Maart de Holsteiner Verbandshengst Quibery (v. Quintero) naar de tweede plaats in de kwalificatie.