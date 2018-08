De eerste dag van de driedaagse Subtopwedstrijd in Houten stond voor de Grand Prix in het teken van kadervorming. Marlies van Baalen reed met Ben Johnson (v. Johnson) een A-kader score bijeen en Thamar Zweistra noteerde met Hexagons Double Dutch (v. Johnson) een B-kaderscore. Fotografe Jessica Pijlman was er voor Paardenkrant-Horses.nl bij! Bekijk de foto’s hieronder.