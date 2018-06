Kirstens scoren op derde selectie NK Ammerzoden

“Het was een goede wedstrijd”, reageert Brouwer lachend.

“Met de proef van Sultan ben ik heel blij. Hij doet altijd zo enorm zijn best en hij is zo los en soepel. Het is altijd heerlijk rijden met hem. We hadden nu nog wel wat foutjes; één pirouette sprong hij op twee benen en ik had zelf wat slordigheidjes. Het kan allemaal nog scherper en strakker. We hebben nu twee selecties gewonnen, maar voor het NK ga ik nog een keer met hem de ring in om de puntjes op de i te zetten.”

WK-selecties te vroeg

Met de KWPN-hengst Ghandi werd Brouwer twee keer tweede met in beide proeven exact dezelfde score van 69,14%. Met de Bojengel-zoon zat ze ook in het traject van de WK-selecties, maar ze zijn hiervoor niet geplaatst.

“De WK-selecties kwamen eigenlijk iets te vroeg. Ik merk dat hij nu steeds beter wordt en flink progressie doormaakt. Hij is beter geconcentreerd en alles valt steeds beter op zijn plek. In de proeven was de draf super goed. De galop was af en toe nog iets groenig en de pirouettes mogen nog iets kleiner. Het is een heel goed paard, maar alles mag nog iets strakker. In de vorige selectie waren we derde en vijfde, dus als het goed is hebben we ons voor het NK geplaatst.”

Kirsten Beckers won het ZZ-Zwaar met ruim 70% en 69,42%. Niels Bax en Dana van Lierop wisselden stuivertje om plaats drie en vier in beide proeven.

In de Prix St. Georges selectie werd Marlies van Baalen tweede met Go Legend DVB (v. Totilas) met ruim 71%. Theo Hanzon en Empaire W (v. Jazz) werden derde.

De Intermédiaire II kwam met 66% op naam van Arthur van Rooij en Best Cool (v. Daddy Cool).

Thea Bech won de gecombineerde junioren/ young riders-rubriek door met Dionisos (v. Spielberg) 65,07% neer te zetten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl