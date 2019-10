Bijna duizend pony’s en paarden naar Vragender voor Jumping de Achterhoek

Jumping de Achterhoek is een bijzondere happening. Over twee weken verspreid komen 725 paarden en pony’s uit binnen- en buitenland naar Vragender voor de internationale springwedstrijden. Tel daarbij op de nationale finalisten van de Achterhoek Anemone Horse Trucks Bokaal voor ponyruiters, de GMB Jonge Paarden Competitie en de hengsten voor de eerste editie van de hengstencompetitie op Paardensportcentrum Lichtenvoorde en het aantal stijgt naar bijna duizend.

Kortom, een groot hippisch festijn waar veel talen worden gesproken. Jumping de Achterhoek wordt alweer voor de zesde keer in Vragender georganiseerd. Het eerste weekend van 20 tot en met 24 november is voor de internationale jeugd, van ponyruiters tot 25 jaar. De ‘U25’ ruiters rijden op zaterdagavond 23 november hun Grote Prijs op 1.45m niveau, de pony’s, Children en Junioren strijden op zondagmiddag in hun finales.

De parcoursen staan een week later nog wat pittiger en hoger. De aftrap op woensdag 27 november wordt snel opgevolgd door talrijke hoogtepunten en landelijke finales. Ware publiekstrekkers zijn de 1.45m Big Tour rubriek op vrijdagavond, de 1.45m Medium Tour finale op zaterdagavond en uiteraard de Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland op zondagmiddag 1 december.

Topruiters

Onder de Nederlandse topruiters bevinden zich onder andere Gerco Schröder, Ben Schröder, Willem Greve, Bart Bles en Lisa Nooren. De Zweed Rolf-Göran Bengtsson, die al aan vijf Olympische Spelen deelnam en individueel zilver en team zilver won, is ook weer van de partij. Mario Stevens, Johannes Ehning, Karin Ernsting en Dirk en Hannes Ahlmann uit Duitsland, het Ierse talent Harry Allen en de Egyptenaar Karim El Zogby zullen ook een poging doen om er vooraan bij te staan.

Bron: Persbericht/Horses.nl