Blom Cup 2020: Uitsluitend toegang met uitgeprint ticket en COVID-formulier

Van maandag 17 t/m woensdag 19 augustus staat Tops International Arena in Valkenswaard geheel in het teken van de springpaarden die de strijd voor de titel aangaan in de Blom Cup. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus, is toegang uitsluitend mogelijk met het geprinte toegangsbewijs én een ingevuld COVID-formulier.

Indien je de Blom Cup wilt bijwonen dien je je eerst te registreren via de KWPN ticketshop. Let er goed op dat je het registratieticket uitgeprint meeneemt naar het evenement. Een mobiele weergave van het ticket is namelijk niet voldoende. Enkel met een uitgeprint ticket word je toegelaten tot het evenement.

COVID-formulier

Naast dat ticket is het ook van belang dat je een ingevuld COVID-formulier meeneemt naar de Blom Cup in Valkenswaard. Dit formulier vindt je op de KWPN website en hiermee toon je aan dat je geen coronaverschijnselen of dergelijke heeft en daarmee ‘gezond’ het complex kunt betreden. Zorg ook dat je deze uitgeprint meeneemt naar Valkenswaard.

De tijdsindeling van de Blom Cup volgt zo spoedig mogelijk.

Hier vind je de links voor de ticketshop en het COVID-formulier.

Bron: KWPN