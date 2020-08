Canadees talent Sam Walker verder met KWPN-merrie Evita

De elfjarige Canturano-dochter Evita boekte al successen onder Kevin Jochems. Het afgelopen jaar zette de nummer één van de wereld Steve Guerdat de succesreeks met het fokproduct van P. Oosterbosch en Adr. van Hoeflaken voort. Nu vertrekt de merrie naar Canada waar ze onder het zadel komt van de talentvolle Sam Walker, meldt World of Showjumping op de website.

Evita begon haar carrière bij Stal Thijssen. Leon Thijssen zelf en Helmer Hoekstra waren de eerste ruiters voordat Kevin Jochems de teugels overnam. Tot op 1,45m-niveau sprong het paar geregeld in de prijzen en wonnen onder meer de 2* Grote Prijs in Lier.

Steve Guerdat

In april vorig jaar werd Steve Guerdat de ruiter van Evita. De snelle merrie bracht ook de Zwitser meerdere malen vooraan het klassement. De twee werden bijvoorbeeld vierde in de 1,45m Derby van La Baule, tweede in de Derby van Dinard en tweede in de Longines Speed Challenge in Lausanne.

Marble Hill Farm

De Canadese stal Marble Hill Farm kocht de merrie aan voor het achttienjarige talent Sam Walker. De springruiter rijdt ook Coralissa (Com Air x Corrado I) voor de stal. Met deze Holsteiner merrie won de Canadees vorig jaar zilver op het Noord Amerikaanse Young Rider kampioenschap.

‘Speciale merrie’

Tegenover World of Showjumping verklaarde Walker er blij te zijn met de aankoop van Evita. “Ik ben heel erg blij dat ik de gelegenheid krijg om weer een geweldige merrie van Marbill Hill mag rijden”, zegt Walker. “Evita is een heel speciale merrie en is een geweldige toevoeging in de stallen van Marbill Hill.”

Bron World of Showjumping