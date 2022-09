Derde en zesde plek voor Vrieling en Van der Vleuten GCL New York

In de eerste ronde van de Global Champions League etappe in New York sprong Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) naar de derde plaats. In de wedstrijd die door Henrik von Eckermann met de KWPN-merrie Iliana (v. Cardento) werd gewonnen, werd Maikel van der Vleuten zesde op Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek). Met zijn team Madrid in Motion gaat Van de Vleuten als winnaar de tweede ronde in.

Het duo Maikel van der Vleuten en Angelica Augustsson Zanotelli gaf als pionier van de rubriek een masterclass en legde twee foutloze rondes af. Madrid in Motion nam de leiding met 145,25 seconden en stond die ook niet meer af. Voor Van der Vleuten en Elwikke betekende dat individueel de zesde plaats. Augustsson werd met Kalinka van de Nachtegaele (v. Epleaser van T Heike) negende.

‘We hebben goed gereden’

Vol vertrouwen in hun plan en tevreden met het eindresultaat ging Van der Vleuten de piste in: “We kwamen met een goed plan nadat we het parcours hadden gelopen. Beide paarden sprongen echt goed. We hebben goed gereden zoals we eerder hadden gepland. Het was een geweldige start van de GCL van New York.”

Von Eckermann wint

Henrik von Eckermann werd de winnaar van het individuele klassement van de 1,55m-rubriek direct op tijd. De Zweed stuurde de J.A.M. Bocken uit Weert gefokte KWPN-merrie Iliana rond in 67,74 seconden. De tweede tijd van 68,30 seconden werd gereden door Shane Sweetnam met Alejandro (v. Acorado’s Ass). Jur Vrieling zat daar met Fiumicino van de Kalevallei nog geen halve seconde achter en werd derde in 68,66 seconden.

Vrieling vijfde in 5* 1,45m

Jur Vrieling deed wat eerder op de dag ook al goede zaken in de 5* 1,45m-Twee Fasen-rubriek. Op Chambertino Z (v. Chambertin) werd hij vijfde in 27,55 seconden. De tienjarige zoon van Chambertin heeft Vrieling sinds juli onder het zadel. Eoin McMahon won de proef met Chacon (v. Chacco-Blue) in 25,84 seconden. Hans-Dieter Dreher werd op Cous Cous (v. Cachas) tweede en Shane Breen werd derde met de KWPN’er Haya (v. Mylord Carthago). Voor Johnny Pals was er een tiende plaats met Beau van de Hagenhorst Z (v. Big Star Jr KZ).

