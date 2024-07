Springruiters TeamNL winnen halve finale Longines EEF Series: ‘Tijd was doorslaggevend’

De springruiters van TeamNL hebben overtuigend met een foutloos resultaat de halve finale van de Longines EEF Series in Boedapest gewonnen. Daarmee heeft de equipe van bondscoach Vincent Voorn zich heel makkelijk geplaatst voor de finale van de Europese landencompetitie van 6 tot en met 9 september in Warschau. “Mooi om te winnen”, zegt Vincent Voorn tevreden.

“De tijd was vandaag doorslaggevend. Om te winnen kan je geen fout permitteren. Dat hebben mijn ruiters vandaag fantastisch gedaan en zich heel goed aan het plan gehouden”, analyseert Voorn de winst van zijn team. “We hebben tot nu toe een fantastisch goed seizoen gehad. De finale is nog ver weg. Tegen die tijd zal ik kijken welke ruiters en paarden ik selecteer. Ik heb al wel het een en ander in gedachte.”

Debuut Ruben Romp

Ruben Romp was voor het eerst opgeroepen in het team van Vincent Voorn en debuteerde in het zadel van ESI Toulouse (v. Livello) met een dubbele nul. Dat zijn we van Lars Kersten en Chuck Marienshof Z (v. Colestus) al gewend. In Boedapest reed Lars met de schimmel voor de derde keer dit seizoen twee foutloze ronden en hielp TeamNL daarmee ook drie keer aan winst. Mans Thijssen en Joviality (v. Warrant) reden ook al meerdere malen foutloos. In de halve finale deden ze dat weer twee keer en ook Henk Frederiks staat garant voor nulrondes in de EEF Series. Zo ook weer in Boedapest waar hij met Impian D (v. Bubalu VDL) als laatste starter van het team twee keer vlekkeloos reed, terwijl het team al zeker was van de winst.

Overmacht

In de eerste omloop in het bloedhete Boedapast lieten alle vier de combinaties van TeamNL de hindernissen in takt. Ze gingen daarmee gelijk op met Oostenrijk. Drie landen volgden met 1 strafpunt. In de tweede omloop was Nederland na de superieure foutloze rondes van Ruben Romp, Lars Kersten en Mans Thijssen als zeker van de overwinning. Wat een overmacht van het team van Vincent Voorn, dat dit seizoen – in verschillende samenstellingen – de landenwedstrijden van Mannheim, Kronenberg en Praag won. Daarmee gaat TeamNL als een van de favorieten naar de finale in Warschau waar tien landen aan start komen.

Halve finale Longines EEF Series Boedapest, 1.50m

1. Nederland, 0 str pnt

– Ruben Romp met ESI Toulouse (v. Livello), 0 – 0

– Lars Kersten met Chuck Marienshof Z (v. Colestus), 0 – 0

– Mans Thijssen met Joviality (v. Warrant), (0) – 0

– Henk Frederiks met Impian D (v. Bubalu VDL), 0 – (0)

2. Duitsland, 1 str pnt

3. Hongarije, 1 str pnt

Finale

Nederland won de halve finale van de Longines EEF Series voor de regio Midden en Zuid. Duitsland, Hongarije, Oostenrijk en Italië zijn de andere vier landen vanuit deze twee regio’s die begin september de climax van de competitie rijden. Dan komen daar de beste vijf landen uit de regio’s Noord en West bij: Spanje, Groot-Brittannië, Ierland, Zweden en Denemarken.

Uitslag

Bron: KNHS