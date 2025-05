TeamNL bekend voor Longines EEF Series Peelbergen

Aankomend weekend wordt op het Equestrian Centre Peelbergen de tweede en tevens laatste EEF Nations Cup verreden voor landen die uitkomen in de regio West van de Longines EEF Series 2025. TeamNL zal niet meestrijden om de punten (ingedeeld in regio Central), maar het team van Vincent Voorn zal erop gebrand zijn om hun titel van vorig jaar te verdedigen.

De Nations Cup (1.50 m.) wordt verreden op vrijdag 23 mei om 15.00 uur. Teams uit België, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, Nederland, Canada, Argentinië, Zweden, Brazilië, Duitsland en Turkije (FEI Wildcard) nemen het tegen elkaar op. De Teams van België, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland en Portugal strijden om de laatste kwalificatiepunten voor de halve finales.

Selectie TeamNL

Nederland, als organiserend gastland én winnaar van vorig jaar in Peelbergen, keert terug om zijn titel op eigen bodem te verdedigen. Bondscoach Vincent Voorn heeft onderstaande ruiters geselecteerd voor de landenwedstrijd:

Gert-Jan Bruggink

Bas Moerings

Marriët Smit-Hoekstra

Mel Thijssen

Sanne Thijssen

Het format

De Longines EEF Series, die in 2025 haar vijfde editie beleeft, is Europa’s toonaangevende Nations Cup-circuit voor opkomend springtalent. De reeks biedt combinaties op 3*- en 4*-niveau waardevolle ervaring in teamcompetitie.

Landen strijden in regionale kwalificatiewedstrijden om punten op te bouwen; de vijf beste teams per regio plaatsen zich voor een van de twee halve finales. De beste vijf teams van elke halve finale kwalificeren zich vervolgens voor de CSIO4*-finale.

Elke Nations Cup wordt verreden over twee identieke parcoursen volgens Tabel A tegen de klok, met vier ruiters per team waarvan de drie beste resultaten meetellen. Bij een gelijke stand volgt een barrage tussen één ruiter per team.

Bron: KNHS