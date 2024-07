EK young riders: Oliver Fletcher wint individueel goud, Boerekamp negende

De Nederlandse young riders speelden geen hoofdrol in het individuele klassement van het Europees Kampioenschap in Kronenberg. Finn Boerekamp zette met Parfait van de Bisschop (v. I am Moerhoeve's Star) het beste resultaat neer en werd negende. Individueel goud ging naar de Brit Oliver Fletcher, die met Hello William (v. Waldo van Dungen) geen enkele fout maakte.

Finn Boerekamp maakte de eerste onderdelen geen fout en ging met 3,19 strafpunten de individuele finale in. In de eerste ronde liep hij tegen 12 strafpunten aan en de tweede ronde kwamen daar nog eens 4 strafpunten bij. Daarmee kwam Boerekamp op een totaal van 19,19 strafpunten, waarmee hij op de negende plaats eindigde.

Medailles

Oliver Fletcher zette met de twaalfjarige Hello William een fantastische prestatie neer door in alle parcoursen foutloos over de finish te komen. De Brit eindigde op 2,71 strafpunten en kreeg zeer verdiend het goud omgehangen. De Ierse Francis Derwin won zilver. Met Flexi K (v. Flex A Bill) kwam Derwin op 4,61 strafpunten. Het brons ging naar Frankrijk. Jules Orsolini eindigde met Charlotte (v. Casall) op 5,48 strafpunten.

Uitslag.

Bron: Horses.nl