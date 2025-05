Jeugd-EK’s springen in de buurt dit jaar: Riesenbeck International neemt over van Zduchovice

In november 2024 werd bekend dat Zduchovice (Tsjechië) zich terugtrok als gastheer van de Europese jeugdkampioenschappen springen (children, junioren en young riders). Kort daarna werd er een nieuwe host gevonden: de jeugdkampioenschappen gaan naar Riesenbeck International en vinden plaats van 7 tot en met 13 juli 2025.

“We zijn afgelopen december in het gat gesprongen van de oorspronkelijke organisator Zduchovice en kijken ernaar uit om de getalenteerde jonge paarden en hun fantastische paarden te mogen ontvangen. Natuurlijk streven we ernaar om de beste omstandigheden te creëren in de rijbanen en in de stallen, net zoals we eerder hebben gedaan bij de senioren, zowel in het springen als de dressuur”, zegt organisator Karsten Lütteken uit. “De wedstrijdbaan is onze grote zandarena en de ervaren parcoursbouwer Peter Schumacher en zijn team zullen de parcoursen ontwerpen.”

Bron: Horses.nl