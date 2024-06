Ken Ruysen: ‘De Peelbergen hangt de vlag uit voor het EK Springen Jeugd’

Van 16 tot en met 21 juli wordt er bij het Peelbergen Equestrian Centre voor het eerst een EK georganiseerd. De beste springjeugd van Europa zal neerstrijken in Kronenberg voor de Europese Kampioenschappen voor Young Riders, Junioren en Children. Bijzonder trots is Ken Ruysen, directeur van het hippisch centrum, dat zijn team dit EK mag faciliteren. “We hangen de vlag uit en zijn vastbesloten een EK-waardig evenement neer te zetten.”

“De toekenning van dit EK aan de Peelbergen is dankzij het vertrouwen dat we door de jaren heen hebben opgebouwd. We zijn er nu ook klaar voor om een kampioenschap van dit formaat te organiseren. We proberen er een uniek event van te maken”, licht Ruysen toe.

EK-setting creëren

Daar de locatie wekelijks concoursen organiseert is het creëren van een EK-setting een must. “In de basis is dit een accommodatie voor de breedtesport tot en met CSI3* internationaal niveau. Daar is het centrum voor ingericht en we werken hard om ieder concours perfecte bodems te hebben en top faciliteiten aan te bieden. Voor dit EK leggen we de lat dus niet perse hoger, maar zullen we ons meer focussen op de aankleding en het creëren van een sfeer die rondom een EK altijd bijzonder is.”

Onvergetelijk event

“Ons team werkt al lang naar dit evenement toe en het leeft echt onder de mensen. Er komen bijvoorbeeld nieuwe hindernissen speciaal voor het EK, er zijn verschillende side events om zowel de paardenliefhebber als dagjesmens te vermaken en samenwerkingen met lokale ondernemers. We willen graag meer betrokkenheid creëren en het niet alleen een onvergetelijk event maken voor de deelnemers, maar voor iedereen.”

“De toppers van de toekomst zullen hier in Kronenberg geschiedenis schrijven. Een heel aantal ruiters die nu hoog op de wereldranglijst staan, reden in hun jeugd mee aan jeugd-EK’s. Dat is toch een mooi vooruitzicht, dat bij de Peelbergen de springtop van de toekomst herinneringen maakt, waar ze in hun latere carrière op terug kunnen blikken.”

Gratis toegang

“We verheugen ons vooral op mooie sport en de sfeer die een grootst kampioenschap als dit met zich meebrengt. We hopen dat er veel bezoekers een kijkje komen nemen. Want hoe uniek dit event ook is, er is een ding wat niet anders is dan anders: de toegang is gratis”, aldus Ruysen.



klik hier voor meer informatie en het wedstrijdprogramma

Bron: Persbericht