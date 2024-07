Nederland derde na eerste onderdeel junioren op EK Kronenberg

De Nederlandse junioren zijn goed begonnen aan het EK in Kronenberg. Vandaag werd het eerste onderdeel verreden. Het Nederlandse team neemt voorlopig de derde plaats in met 5,56 strafpunten. Frankrijk gaat aan de leiding met 4,06 strafpunten gevolgd door Spanje met 4,91 strafpunten.

Alle teams bestonden uit vijf combinaties, waarbij de twee slechtste resultaten van elk land niet meetelden. Aan het EK nemen 24 teams deel.

Nederland

Siebe Leemans zette als laatste starter voor Nederland het beste resultaat neer. Hij stuurde de negenjarige KWPN’er Kobalt (v. Harley VDL) in een snelle tijd naar 0,20 strafpunten. Thijmen Vos was ook goed op dreef met de negenjarige ruin Cadillac Z (v. Carrera VDL). De combinatie kreeg 2,11 strafpunten. Yves Willems droeg met 3,25 strafpunten ook bij aan het teamresultaat met de twaalfjarige KWPN-merrie Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Milan Morssinkhof en Nick Nanning waren voor Nederland het wegstreepresultaat. Morssinkhof kreeg met de negenjarige Westfaler VDL Quickthago (v. Quickly de Kreisker) 4,21 strafpunten. Nanning reed de negenjarige merrie Horse Gym’s Classina (v. Casalito) naar 3,42 strafpunten.

Leemans individueel tweede

Leemans is na het eerste onderdeel in de race voor een individuele medaille. Met zijn resultaat van 0,20 strafpunten staat hij individueel op de tweede plaats. Hiermee trekt hij zijn goede prestatie op CHIO Aken door. Daar won hij de twee rubrieken voor Young Riders met de negenjarige KWPN’er Karamella (v. Plot Blue). De Hongaar Gyula Szuhai Jr. was de beste vandaag en gaat met de door Ron Nowee van Stoeterij het Maalwater gefokte Perthy Jackson (v. Casall) met 0 strafpunten aan de leiding. De Spaanse Olivia Alvarez Garcia staat op de derde plaats met de 13-jarige KWPN’er Gazquine Tag (v. Mylord Carthago). De combinatie kreeg 0,24 strafpunten. Vos staat met 2,11 strafpunten op de 14e plaats en Willems met 3,25 strafpunten 25e.

Bron: Horses.nl