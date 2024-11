Nederland geselecteerd voor tweede editie Longines League of Nations

De FEI heeft officieel bekend gemaakt welke tien landen mogen deelnemen aan de tweede editie van de Longines League of Nations. Negen landen slaagden er in om zich opnieuw te kwalificeren, maar dankzij een plekje in de top tien heeft Italië als nieuwkomer een startplek in de competitie van volgend jaar veroverd.

De negen landen die voor het tweede jaar op rij mogen deelnemen aan de prestigieuze competitie zijn Ierland, Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, België, Zwitserland, Nederland, Zweden en Duitsland. Italië komt daar volgend jaar dus bij. Brazilië heeft daarentegen een plekje in de top tien verloren.

De leiding van het klassement is in handen van Ierland (14.538 punten), gevolgd door Frankrijk (13.503 punten) en de Verenigde Staten (13.128 punten). Nederland neemt met 11.625 punten de achtste plaats in.

Bron: Persbericht