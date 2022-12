Brash wint WB in eigen huis, Van der Vleuten vierde

Scott Brash heeft met Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck) de Wereldbekeretappe van Londen gewonnen. Hij was in de laatste lijn van de barrage een fractie sneller dan Daniel Deusser en Killer Queen Vdm (v. Eldorado vd Zeshoek). Maikel van der Vleuten werd met een uitstekende ronde op de tienjarige Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) vierde. Voor Lars Kersten was er een tiende plaats dankzij een snelle vierfouter in het basisparcours met Emmerton (v. Silvio).

In het Wereldbekerklassement staat Jur Vrieling nu achtste in de Westeuropese Liga, Lars Kersten is 14e en Maikel van der Vleuten 19e. Henrick von Eckermann uit Zweden gaat aan de leiding na acht etappes.

Zeven in barrage

Het basisparcours van deze Wereldbeker GP op de Londen International Horse Show was niet eenvoudig. De hindernissen kwamen snel en er stonden een paar lastige lijnen in de eerste omloop. Maikel van der Vleuten was de enige Nederlandse ruiter die naar de barrage mocht: “Je hebt een atletisch, handig paard nodig. Het is tricky, de afstanden zijn soms voorwaarts en soms juist niet. Maar het is altijd best lastig om hier foutloos te blijven.” Eerste starter in de barrage was Max Kühner met Elektric Blue P. De Oostenrijkse combinatie kwam iets vlak op de insprong van de combinatie en kreeg daar een balk. Tweede in de ring waren Maikel van der Vleuten en Elwikke. Van der Vleuten draaide kort naar de combinatie, waar Elwikke goed overkwam, ondanks een kleine touché. De tweede korte draai in het barrageparcours, naar de één-na-laatste-hindernis verliep vrijwel perfect. De Nederlander en zijn merrie werden de eerste foutloze barragecombinatie in 41,21 seconden.

Brash te snel

Die koppositie bleef niet lang gehandhaafd. Voor eigen publiek liet Scott Brash een fenomenale ronde zien met Hello Jefferson, die erg lekker in zijn vel zat. Een fraai staaltje barragerijden, met korte draaien en een razendsnelle laatste lijn: Foutloos in 39,67 seconden. Uiteindelijk bleek dat niet meer in te halen voor de rest van het deelnemersveld, waar toch een paar wereldcombinaties bij zaten. Daniel Deusser en Killer Queen Vdm reden een knappe ronde en waren in het eerste gedeelte van de barrage sneller dan Brash. Maar in de laatste lijn lieten ze net teveel tijd liggen: 39,73 seconden – een verschil van 6/100. Henrik von Eckermann ging direct vol uit de startblokken, hetgeen hem een tussentijd opleverde die sneller was dan die van Brash, maar het kostte hem een balk. Uiteindelijk kwam de Zweed in dezelfde tijd aan de finish als Brash. De negenjarige merrie Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot) die Von Eckermann had meegenomen toonde haar bakken met talent en snelle reacties op de hulpen in haar wereldbekerdebuut. Een merrie met veel hart waar we nog meer van gaan horen.

Brits volkslied

Cornets Iberio (v. Cornets Obolensky) van Denis Lynch begon de barrage met de tong uit de mond en een bok, maar de Ierse ruiter kreeg de schimmel wel aan de praat. Hij bleef wel een beetje hangen boven de hindernissen. Lynch probeerde daarvoor te compenseren door de laatste lijn blind naar voren te duwen, maar dat leverde hem (terecht) een balk op. De laatste starter was de Britse Jodie Hall McAteer met Salt’n Peppa (v. Stolzenberg). Het enthousiaste thuispubliek hoefde zich op dat moment alleen nog af te vragen voor wie het Britse volkslied zou klinken, want dat de hoofdprijs in eigen land zou blijven was al duidelijk. McAteer begon wat voorzichtig aan haar barrage en daar zal ze achteraf misschien toch wat van balen. Heel kien om foutloos te blijven, maar toen ze versnelde in de laatste lijn was het te laat. Uiteindelijk was ze alsnog in 40,14 seconden binnen, wat goed was voor plaats drie. Maar het had misschien wel sneller gekund.

De volgende wereldbekeretappe in de Westeuropese divisie is komend weekend in Mechelen.

Uitslag

Tussenklassement

Bron: Horses.nl