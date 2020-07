Fransen veroveren podium in 1.45m Grimaud

De fransen waren niet te kloppen op eigen bodem in Grimaud, St Tropez. Simon Delestre was zijn landgenoten te snel af in het 1.45m direct op tijd. Met Uccello de Will (Marlou des Etisses x Marlon) eindigde Delestre foutloos in een tijd van 70.33 seconden over de finish. Van de 50 deelnemers werd de top vijf uitgemaakt door Delestre’s landgenoten.