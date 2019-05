Gerco Schröder: ‘London hoeft zich niet meer te bewijzen’

Naar aanleiding van Jumping Schroder, dat dit weekend plaats vindt, bezocht Tubantia Glock's London. Zij stelden de vraag hoe het met de hengst gaat en of hij ook mee doet aan het concours in zijn achtertuin. "Nee, hij doet dit weekend niet mee. Hij hoeft zich hier niet meer te bewijzen", vertelt zijn ruiter Gerco Schröder.

“Het gaat goed met hem. Hij is beweging en is eigenlijk super fit, maar wordt wel een dagje ouder. In zijn beste jaren was hij één van de beste paarden van de wereld. Uit respect naar hem toe wil ik alleen de grootste concoursen met hem doen. Daarom gaan we de komende tijd kijken wat zijn toekomst zal zijn.”, voegt Schröder er aan toe.

Speciaal

“Glock’s London is een heel speciaal paard en dat is hij altijd geweest. Ik heb hem al vanaf jong paard. Tuurlijk heb ik een speciale band met hem. Hij gaat sowieso nog van zijn leven kunnen genieten en wat dat precies inhoud, dat zullen we de komende tijd zien”, besluit de Tubbergse ruiter tot slot.

Teamgoud

De inmiddels zeventienjarige zoon van Nabab de Reve won teamgoud op de Wereldruiterspelen in Caen. Het laatste internationale optreden van het duo was afgelopen januari in het Belgische Opglabbeek.

Bekijk hier het interview.

Bron: Horses.nl/Tubantia