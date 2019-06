Grootheid Glock’s London neemt afscheid van de sport

Onder toeziend oog van het internationale publiek, al zijn grooms en de voltallige familie Schröder nam Glock's London (v. Nabab de Reve) afscheid van de sport in Geesteren. Voorafgaand aan de Nations Cup werd de legendarische voshengst in het zonnetje gezet. In het ererondje aan de hand toonde London nog altijd fris en fruitig te zijn.

Gerco Schröder bedankte in zijn dankwoord niet alleen zijn paard, zijn grooms en zijn vrouw en kinderen, maar ook nadrukkelijk de families Visser en Glock. London, die geboren werd als Carembar de Muze, werd aangekocht door de familie Visser en omgedoopt tot Eurocommerce London. De hengst was aangekocht met het oog op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Na het faillissement van Eurocommerce werd London voor 8,6 miljoen euro exclusief kosten aangekocht door Gaston Glock en behouden voor Gerco Schröder.

Olympisch zilver

London en Schröder reden naar twee zilveren medailles op de Olympische Spelen van Londen in 2012 en de gouden teammedaille op de Wereld Ruiterspelen van Caen in 2014. De laatste jaren werd de hengst slechts gedoseerd ingezet. In 2016 droeg London met Gerco Schröder nog zijn steentje bij aan de winst in de FEI Nations Cup van Falsterbo. Een jaar later schreef het duo de 1,60m Grand Prix van Salzburg op naam. De hengst zal voortaan ingezet worden voor de dekdienst. “Ik kijk uit naar de vele prachtige veulens van deze geweldige hengst” liet Schröder eerder al weten.

Bokkend door de ring

Nadat het zadel afgedaan was, de grooms een mooie foto van London hadden gekregen en de dochter van Schröder de hengst van wortels had voorzien was het tijd voor een laatste afscheidsronde aan de hand. Uitgerust met een zwarte statiedeken waarop ‘Thank You Glock’s London’ stond, danste en bokte London aan de hand van een breedlachende Schröder door de baan, uitgebreid toegejuicht door het publiek.

Bekijk het hele afscheid hier:

Bron: Horses.nl / Facebook