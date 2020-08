Greve op herhaling in Wierden: ‘Wat een beestje hè’

Willem Greve ging zondag op herhaling in de strijd om de Roelofsen Horse Trucks Grote Prijs van Outdoor Wierden. Na een spectaculaire barrage won hij met zijn zestienjarige bruine hengst Carambole (v. Cassini I) het hoofdnummer in Wierden. Vorig jaar won Greve de GP ook al, toen met Gogo.

Op 0,11 seconde volgde streekgenoot Gerben Morsink met zijn zwartbruine hengst Navarone Z (v. Nabab de Reve), weer 0,02 seconde later eindigde Hendrik Jan Schuttert als derde met de negen jaar oude bruine ruin Good Farming HS (v. Carrera VDL).

‘Wat een beestje hè?’

Willem Greve koos in de extra rondgang op weg naar de laatste hindernis als enige voor een wending links uit de flank voor de boom langs. Het bleek de juiste strategie. “Wat een beestje hè?”, klonk het uit zijn mond nadat het Wilhelmus voor hem had geklonken. “Ik had gezien hoe Gerco Schröder er na de laatste oxer omheen vloog. Het was voor mij de enige optie, wilde ik winnen, omdat ik onderweg al een keer ergens even wat moest wachten. We hadden direct de goede afstand te pakken.”

Elektriciteit in de lucht

“Carambole is wel zo geroutineerd dat hij dat voor elkaar krijgt”, gaat Greve enthousiast verder. “Als hij goed is, is hij beter dan de rest. Qua planning had ik hem graag de Grote Prijs van Aken willen laten rijden. Iedereen weet waarom dat niet kon. Dit was eigenlijk een beetje een test om te kijken hoe goed hij te pas is. Ik kan hem nu gerust meenemen naar Valkenswaard, lijkt me. Carambole vindt een barrage rijden het mooiste wat er is, Thuis rijden of meedoen aan een parcours in de Z is toch heel anders. Met de elektriciteit in de lucht is hij op zijn best.”

Gerben Morsink had voor Willem Greve de leiding genomen in de barrage met een scherpe rit op de in puike vorm verkerende Navarone Z. “Toen ik de ring uitkwam stond ik nog eerste… Voor mijn gevoel was het een perfect rondje. Ik had die laatste optie voorlangs de boom wel gezien, maar vond de afstand daar extreem kort. Maar het resultaat ligt er, het kon dus wel. En als ik het er één gun om hier te winnen is het Willem en Carambole. Ik ben heel tevreden met hoe Navarone sprong.”

Pas tweede Grand Prix voor Good Farming



Ook Hendrik Jan Schuttert was tevreden over de prestatie van zijn paard Good Farming HS, opgeleid door zijn vader Jan. “Maar misschien had ik nog iets sneller gekund. Ik had wat agressiever buitenom naar de laatste hindernis kunnen rijden. Maar voor dit paard is het pas de tweede Grand Prix op dit niveau en ik ben hartstikke blij met hoe gemakkelijk hij sprong. Voor de boom langs was voor ons geen optie. Ik heb in elk geval weer een paar goede paarden. Dat maakt het leuk om concoursen te rijden.”

De Grote Prijs van Wierden draaide uiteindelijk uit op een prachtig onderonsje van combinaties uit de eigen streek. Chantal Regter reed in voor haar bekende omgeving naar de vijfde plaats met Quilando (v. Quintender). Wilton Porter, pupil van Jeroen Dubbeldam, bezette met vosmerrie Diamonte Darco (v. Unbelievable Darco) de zesde plek, Gerco Schröder werd achtste met zijn hengst Glock’s Zaranza (v. Karandasj) en Sjaak Sleiderink tiende met de negen jaar oude merrie Gypsy d’Usance (v. Namelus R).

‘Kleine’ Grote Prijs voor Stephanie Böhe

Stephanie Böhe eiste zondagmiddag op indrukwekkende wijze de zege op in de strijd om de CSI1 Nijhof Wassink Groep Grote Prijs. De 25-jarige amazone uit het nabij Riesenbeck gelegen Döhle legde als derde starter in de barrage met haar zevenjarige bruine merrie Granate P (v. Grey Top) een dusdanig hoog tempo aan de dag, dat alle pogingen van de nog volgende negen kandidaten voor de winst al bijna op voorhand tot mislukken gedoemd waren. De Duitse is zeker in de regio Twente geen onbekende verschijning. Vier jaar geleden verraste ze vriend en vijand door met haar paard Haytom op pas 21-jarige leeftijd Boekelo op haar naam te schrijven.

Conor Drain tweede

De ‘Twentse Ier’ Conor Drain reed met zijn zevenjarige Inspiration (v. Biscayo) naar de tweede plek, op 3,42 seconde van Stephanie Böhe. Beau Schuttelaar, eerder al een keer eerste in Wierden, stuurde haar ook al zevenjarige bruine merrie Irene (v. Numero Uno) naar de derde positie. Vierde en laatste foutloze was de als laatste gestarte Duitse amazone Caroline Müller, schoondochter van oud-bondscoach Hans Horn en al jaren woonachtig in Twente, met haar zevenjarige Liuk del Laghetto (v. Ustinov). Pim Mulder voerde met zijn zevenjarige bruine hengst Viktor Z (Verdi TN) als nummer vijf de vierfouters aan.

Albert Zoer

Albert Zoer was met zijn merrie Isa Tella (v. Etoulon) al vroeg in de ochtend de sterkste in de strijd over 1,35 meter met barrage om de House of Sakk Prij in de afsluitende Small Tour van het CSI1. Leopold van Asten klasseerde zich als derde met VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus).

Bron: Persbericht Hippisch Twente / Willem Pfeiffer