Heathrow zet carrière voort onder Jens van Grunsven

De zevenjarige KWPN-hengst Heathrow gaat zijn carrière voortzetten onder Jens van Grunsven. "De zorg voor Rob Ehrens wordt weer een beetje minder!

Geen grote zakken geld van buitenlanders, maar de ras echte paarden familie van Grunsven is deel eigenaar geworden van onze Heathrow.", schrijft een enthousiaste Reinie Tewis op zijn Facebookpagina.

Heathrow (v. Der Senaat) werd gefokt door Joop Timmer en genoot grotendeels zijn opleiding door Tewis’ vriendin Sonja Vlaar. Nu zal de hengst worde uitgebracht door de 23-jarige Jens van Grunsven. De hengst nam in 2017 mee aan de Blom Cup onder Bart Bles. In 2018 ontbrak de hengst van de lijst.

Fokkerij

In 2016 toonde de hengst zijn eerste jaargang nakomelingen. Deze werden omschreven: “Royaal ontwikkelde veulens die ruim voldoende in rechthoeksmodel staan. Vooral de goede bespiering valt op. De draf is voldoende van ruimte met positief gebruik van achterbeen. De galop is wat wisselend van ruimte maar valt op met een goed gebruik van het achterbeen met veel buiging achter waarbij ze makkelijk tot dragen komen.”

Heathrow heeft slechts 35 geregistreerde nakomelingen op Horsetelex. Uit zijn eerste bezichtiging leverde hij een tweede bezichtiginghengst in Lukas (mv. Fetiche du Pas). Dit jaar heeft hij inmiddels ook twee zonen door verwezen naar de tweede bezichtiging. Het betreft Manden I Sonderbygaard (mv. Cavelier) en Missouri (mv. Vingino). Deze Manden I Sonderbygaard komt uit de elite preferente prestatiemerrie Umosa, die al eerder de NMK-merrie Bumosa bracht en de goedgekeurde hengst Cosun, die op 1.60 meter niveau springt en de internationale springpaarden Eumosa en Jacoba Stud Fumosa en de tweede bezichtigingshengst J.R.. Zowel Manden i Sonderbygaard en Missouri zijn beide in eigendom van Reini Tewis.



Bron: Horses.nl/Facebook