GMB competitie IJsselmuiden: Purple Rain en Olala P aan kop

Op de GMB competitie in IJsselmuiden staken bij de vierjarigen de nummers één en twee er qua techniek en vermogen duidelijk bovenuit. Winnares Purple Rain (v. Carrera VDL x Zavall VDL, gefokt door HP Cazemier uit Bunne) kreeg onder Ashley Spiele te Wierik hiervoor een 8.5 en de tweede geplaatste Chocolatier vd Heffinck Z (Chacco Blue x Jos vd Abdijhoeve) onder Marijn Soetekouw een 8.4. Bij de vijfjarigen was Nick Posthumus met Olala P (Douglas x Ahorn) de allersnelste in de barrage.

De vierjarige rubriek in IJsselmuiden was met 83 combinaties goed gevuld. Voor veel paarden was het de eerste indoorwedstrijd wat het extra uitdagend maakte. Toch werd er goed gesprongen en met een 7.9 voor techniek en vermogen was de derde plaats voor Fabienne Lichtervoorde Cats met de door Team Nijhof gefokte Poker Face TN (Poker de Mariposa x Verdi TN).

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen keerde ruim een derde van de combinaties terug voor de barrage. Foutloos in de snelste tijd was Nick Posthumus met Olala P (Douglas x Ahorn), die een foutloze barrage reed in 29,63 seconden. Olala P is gefokt door J Poort uit Siddeburen. Tweede werd W&W’s Irisch Mist Z (It’s Highlander van de Kalevallei x Numero Uno, fokker B en J Windstra-Wekema uit Boerakker) onder Robin Windstra. Zij hadden 30,43 seconden nodig voor het barrageparcours. Als derde stond Tessa Delger opgesteld met Orlando N (Balou Du Rouet Z x Chin Chin, fokker JCH Nuyens uit Limmen).

Uitslagen

De volgende selectiewedstrijd is op zaterdag 19 oktober in Manege de Zonnebeek te Denekamp (aanvang 10.00 uur).

Bron: Persbericht