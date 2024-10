GMB Denekamp: Henk Kwakkel wint vierjarigen-rubriek met zelfgefokte Pogacar DS

Bestuurslid Henk Kwakkel, die vanaf het begin bij de GMB competitie betrokken is, won met zijn zelfgefokte Pogacar DS (v. Pommerol de Muze, mede-fokker Frank Wiefferink) de vierjarigen-rubriek in Denekamp. Bij de vijfjarigen kwam Robin Windstra met de eveneens thuisgefokte W&W's Irisch Mist Z (v. It's Highlander van de Kalevallei) als winnaar uit de bus.

Henk Kwakkel en Pogacar DS kregen van de jury, bestaande uit Caroline Müller en Mark Dijkstra, een 8,2 voor de techniek en vermogen en een 7,5 voor het gaan tussen de hindernissen. Team Nijhof-amazone Fabienne Lichtervoort Cats werd met Poker Face TN (v. Poker de Mariposa) tweede met een acht voor techniek en vermogen en een 7,9 voor het gaan tussen de hindernissen. Joel Lustenberger en Passivona JS (v. Ibolenski, fokker J. Sturkenboom) eindigden op derde plaats.

Vijfjarigen

In de sterk bezette vijfjarigen-rubriek was de overwinning voor Robin Windstra en W&W’s Irisch Mist Z. Zij klokten een tijd van 30,73 seconden. Albert Nijhof werd met Olilly (v. Tangelo van de Zuuthoeve, fokker H.W. van Lindenberg) tweede in 0/31,99. De top drie werd compleet gemaakt door Judith Vermeulen Vetker met Othello WV (v. Highway TN, fokker familie Vetker) in een barragetijd van 32,51.

Uitslag vierjarigen.

Uitslag vijfjarigen.

Bron: Persbericht