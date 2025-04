Subliem SMS en Amadeo van de Kloosterbos Z winnen VWF Prinsenstad 2025

VWF organiseerde gisteren in samenwerking met Manege de Prinsenstad de jaarlijkse aanlegtest voor 3- en 4-jarige springpaarden. De rubriek voor driejarigen kende kwaliteit met opvallend veel Belgische invloed. De Geert Meursing Trofee werd uiteindelijk met 89 punten gewonnen door Subliem SMS (v. Grandorado TN), die vooral opviel door zijn voorzichtigheid op de sprong. De titel bij de vierjarigen ging naar de Zangersheide goedgekeurde hengst Amadeo van de Kloosterbos Z (Aganix du Seigneur Z x Colestus) van Egbert Schep.

Een volle startlijst met interessante paarden en een publiek dat in grote getalen aanwezig was, zorgde voor een geweldige sfeer in de prachtig aangeklede rijhal van de Familie Duijndam. Het jurycorps, bestaande uit de gelauwerde Cor Loeffen en de talentvolle springruiter Bas Moerings, maakte het klassement op.

‘Aansprekend paard’

“Een aansprekend paard met een goede afdruk naar boven en naar voren,” zo lichtte Loeffen Subliem SMS toe, “In het voorbeen is hij nog iets wisselend, maar hij toont zeer veel respect voor de sprong.” Fokker en geregistreerde is Sandra Schmücker, die de ruin fokte uit Nalaminka (v. Cornet du Lys).

Twee en drie

Tweede werd de met zeer veel techniek springende Sunday (Eldorado van de Zeshoek x Vigo d’Arsouilles). De merrie, geregistreerd op naam van Mario Everse, was soms nog wat onwennig op de insprong maar liet haar potentie zien op de oxer. Stefania Bella van de Prinsenstad (Cobalt van de Bisschop x Tangelo van de Zuuthoeve) sprong in eigen huis naar een knappe derde plek. De jury roemde de door de familie Duijndam gefokte merrie om haar zeer goede inzet.

Amadeo van de Kloosterbos Z meest complete paard

Amadeo van de Kloosterbos Z schreef de 4Winds Logistics Prijs op zijn naam. Onder Gerd Jan Horsmans liet de voshengst een mooie verrichting zien, waarin de hengst al met veel rust en balans het parcours rondsprong. Rijdend jurylid Bas Moerings was duidelijk nadat hij de drie beste paarden had overgereden. “Hij geeft een topgevoel en is fijn opgeleid,” legt de ruiter uit. “Hij springt goed met zijn lichaam en schoft naar boven. Als de afstand wat dicht is, lost hij het super op. Dit is het meest complete paard.”

Amadeo van de Kloosterbos Z (Aganix du Seigneur Z x Colestus) winnaar vierjarigen VWF Prinsenstad 2025. Foto: Kathleen van Winden

Veel inzet

Reserve-kampioen werd Con Cento Junior (Con Cento S x Kannan), voorgesteld door Winnie Kleintjes en geregistreerd bij Jurgen van der Meijden. De schimmelhengst trok nog wat te veel aan op de sprong, maar liet daarbij wel veel afdruk en atletisch vermogen zien. Derde werd Colorus van de Zeijerweg Z (Colorit Z x Carrera VDL). De hengst staat op naam van Bjorn Jordan, Jan-Willem IJbema, Jessy Tewis en Amy Tewis en werd gereden door Jessy Tewis. Hij toonde veel inzet tijdens zijn verrichting.

Verloting dekking Ecclestone Z

Traditiegetrouw werd er tijdens het sfeervolle evenement een dekking verloot, ditmaal van de buitengewoon springende Ecclestone Z (Escape Z x Cassini II). De bij het Zangersheide goedgekeurde hengst is een van de grote toekomstige talenten bij Harrie Smolders op stal. De dekking werd beschikbaar gesteld door Stal van Hoof, Smolders Sporthorses en Danielle Ryder.

Bron: Persbericht