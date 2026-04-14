Trento en Samira winnen op VWF Prinsenstad Springen 2026

Op VWF Prinsenstad Springen in Delft zijn de rubrieken voor jonge springpaarden overtuigend gewonnen door Trento en Samira. De driejarige Trento (Tattoo H&DB TN x Canturano I) legde beslag op de Geert Meursing Memorial Bokaal, terwijl bij de vierjarigen Samira (Emerald van ’t Ruytershof x Larino) de 4Winds Logistics Prijs op haar naam schreef.

Savannah Pieters Door

In de rubriek voor driejarigen stak de door J. van Werven gefokte Trento er met kop en schouders bovenuit. De ruin werd op alle onderdelen beloond met een 9 en imponeerde met zijn atletisch vermogen, overzicht en techniek. Eigenaresse Vanity Heppener verwierf Trento als veulen via een veiling.

Trento (Tattoo H&DB TN x Canturano I). Foto: Kathleen van Winden

Top drie

De als Zangersheide geregistreerde Damilla (Diarado x Casago) eindigde met 85,2 punten op de tweede plaats. De merrie sprong zich zeer voorzichtig en liet een constante reeks goede sprongen zien. Zij komt uit de fokkerij van Everse Horses, waar zij nog steeds in eigendom is.

De derde plaats ging naar Tegan (Camargo x Verdi TN), gefokt door B.A.W. Mensinck en M.E. Ras en geregistreerd bij Sandra Schmücker. De ruin viel op met zijn krachtige afdruk en vermogen en sloot af met een totaal van 84,7 punten.

Vierjarigen: Samira springt naar de winst

De vierjarigen werden beoordeeld door jurylid Luc Steeghs, met Kim Couwenberg als gastamazone. Samira werd met 104 punten overtuigend als winnaar aangewezen. Onder Maxime Thefenne liet de vosmerrie haar natuurlijke aanleg zien. In de finale oogde zij ten opzichte van de concurrentie nog iets groen, maar Couwenberg sprak haar vertrouwen uit en beloonde de typische Emerald-nakomeling met de maximale 20 punten. Samira is gefokt door F.C.M. Burgers en geregistreerd bij Stal Everse.

Samira (Emerald x Larino) onder Maxime Thefenne. Foto: Kathleen van Winden

Kassy Nady reservekampioen, Quint Hunder Z derde

Met 95,9 punten ging de tweede plaats naar Kassa Nady (Cassander van ’t Roosakker x Cento) van Stal de Visser. Yitta van Loon presenteerde de Zangersheide-merrie op een fijne manier en Kassa Nady werd door Couwenberg geprezen om haar rijdbaarheid.

Quint Hunder Z (Quint van het Maarlo Z x Thunder van de Zuuthoeve), gefokt door Tom Huijbregts en in eigendom van Stal van de Graaf en Stal Visser, eindigde als derde met 90,5 punten. Onder Iris van de Graaf viel de ruin op met zijn galop en werklust, wat resulteerde in een sympathieke verrichting die door de jury werd gewaardeerd.

Bron: Persbericht