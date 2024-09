WBFSH-stamboekenwedstrijd Valkenswaard: KWPN-merrie Lalique derde bij achtjarigen

De Ierse ruin DSH Lucky Junior (v. BBS Mcgregor) met Jack Ryan in het zadel heeft zojuist het eerste onderdeel van de achtjarigen op de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy gewonnen, dat vandaag van start is gegaan. Voor de KWPN-merrie Lalique (v. Berlin, fokkers Stal Van der Vleuten en Stoeterij Duyselshof) was er onder Maikel van der Vleuten eveneens een podiumplaats weggelegd.

Van de 47 combinaties wist ruim de helft foutloos te blijven in het tweefasen parcours over een hoogte van 1,40 m. Onder hen waren er ook vier KWPN’ers, waarvan er twee de top-10 wisten te bereiken. De Berlin-dochter Lalique sprong op ruim een seconde afstand van de nummer één naar de derde plaats. Voor de door E. Schep gefokte merrie Lolita ES (v. Mosito van het Hellehof) was er een tiende plaats onder het zadel van Johan-Sebestian Gulliksen. Gisteren werd bekend gemaakt dat deze merrie de Etoulon VDL-zoon Lithium VS vervangt binnen het KWPN-team.

Foutloos

Ook de KWPN-ruin Larodo O (v. Grandorado TN, fokker P. Oosterbosch uit Wintelre ) hield onder Steven Veldhuis de teller op nul, evenals de KWPN-goedgekeurde hengst Legend VDP (v. Grand Slam VDL, fokkers Arend en Arend-Jan van de Pol uit Bathmen) met Henk Frederiks.

Vierfouters

In de tweede fase viel er voor Luka-Cara (v. Akarad Hero Z, fokker H.W.M. Hekking uit Raalte) en Michael Greeve een balk uit de lepels. Voor de Namelus R-zoon Lloyd, gefokt door Henry Kip en Nancy van Schijndel uit Musselkanaal, was er in de eerste fase één springfout met Julian de Boer.

Uitslag

Bron: Horses.nl