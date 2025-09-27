WK Lanaken: Ellen Zwijnenberg en N-Special de Fony-Bo winnen troostfinale

Op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken heeft Ellen Zwijnenberg vandaag de troostfinale voor zevenjarigen gewonnen. In deze rubriek van 89 combinaties bleef ze met de KWPN-merrie N-Special de Fony-Bo (I'm Special de Muze x Ahorn) de concurrentie ruimschoots voor.

Het ging opnieuw om een rubriek tegen de klok, met hindernissen die net als bij de twee kwalificaties op 1,40 m. stonden. Ellen Zwijnenberg liet er geen twijfel over bestaan en sprong met de door Koos van den Boogaard gefokte N-Special de Fony-Bo een fenomenale ronde. Het duo kwam in de snelle tijd van 58,02 seconden over de finish en bleef daarmee ruim twee seconden voor op de concurrentie.

Olivier Philippaerts

De plaatsen twee en drie werden ingenomen door Belgische ruiters. Op twee Olivier Philippaerts met de Holsteiner-ruin Cornet King JS (Cornet Obolensky x Colman, fokker Jesper Meyenburg). Ook Philippaerts reed een sterke ronde maar met een tijd van 60,25 seconden moest hij zijn meerdere erkennen in de razendsnelle Zwijnenberg.

Steven Vermeir

Op slechts een fractie van een seconde volgde Steven Vermeir. Hij deed er met Zangersheide-merrie Crazy Music Royal Z (Clarimo ASK x Vigo d’Arsouilles, fokker Kristof Wellekens) 60,33 seconden over. Hiermee verzekerde hij zich van de derde plaats.

Leo Lamb en Björn Behrend

Leo Lamb uit Groot-Brittannië en de AES-merrie Nalani (Starsky x Ultra T, fokker Mark Evans) wisten zich met een foutloze en snelle ronde in 60,52 seconden te verzekeren van de vierde plaats. Kort daarachter volgde de Duitser Björn Behrend met Holsteiner-ruin Macgyver 5 (Million Dollar x Colman, fokker Manfred Nissen). Zij passeerden in 60,79 seconden de eindstreep, goed voor plaats vijf.

Uitslag

Bron: Horses.nl