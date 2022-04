KNHS-Hartog Trophy voor Van Middendorp, Berkers, Swart en Lienesch

Zondag was de (uitgestelde) finale van de KNHS-Hartog Trophy 2021 in Ermelo. Onder toeziend oog van jeugdbondscoaches Edwin Hoogenraat en Vincent Voorn gaven Renske van Middendorp, Jesse Berkers, Julia Swart en Pascalle Lienesch de winnende optredens in de rijstijlcompetitie voor D-pony's, Children, Junioren en Young Riders.

In de pony-categorie had winnares Renske van Middendorp concurrentie van zeven andere ponyruiters. Met haar pony Burito’s Funky kreeg de amazone in totaal voor de houding en zit, de wijze van rijden in het parcours én op het voorterrein de hoogste punten toegekend. “Ik ben heel blij dat ik vandaag gewonnen heb”, begint Renske te vertellen. “Ik heb de voorgaande editie van de Hartog Trophy ook meegedaan en toe stond ik lang bovenaan in het klassement. Helaas ging de finale toen niet door vanwege de coronapandemie.” Met haar pony Burito’s Funky nam Renske vandaag revanche. “Ik kreeg van de bondscoach ook een mooi compliment. Hij vond dat ik netter was gaan rijden en dat ik meer overzicht had in het parcours.”

Children: Uit het boekje

‘Een rit volgens het boekje’ was Jesse Berkens zijn rit volgens Hoogenraat en Voorn. Jesse kreeg van de bondscoaches dan ook hoge punten. Twee negens en een 8,5 betekenden in de einduitslag dat Jesse en zijn paard Kerina ruimschoots bovenaan stonden. “Ik heb niets anders gedaan dan anders eigenlijk. Ik train thuis met mijn vader. Ik heb voor deze wedstrijd gewoon geoefend en geprobeerd hier het beste te laten zien. Ik heb niet anders gereden als anders, ondanks dat dit een stijlcompetitie is. Het gaat met dit paard steeds beter, maar ik had niet het idee dat ik zou winnen vandaag. Eigenlijk ga ik daar nooit vanuit, we doen gewoon altijd ons best en dan zie we wel wat ervan komt”, vertelt de winnaar van de rubriek, die in totaal vijf deelnemers kende.

Junioren: Heel blij

Bij de junioren kon de winnares, Julia Swart, haar geluk niet op. Onder toeziend oog van haar vader en trainer reed de 15-jarige amazone met plezier naar de winst. Voor haar overwinning zadelde ze Cahlista Z, gefokt door haar trainer Paul van Haarlem. “Ik denk dat we allemaal heel blij zijn met dit resultaat”, begint Julia te vertellen nadat ze haar moeder telefonisch het goede nieuws heeft medegedeeld. “Op stijl rijden is echt mijn ding, ik won al een keer de KNHS indoorkampioenschappen in de B wat ook op stijl gaat. Cahlista is echt een super lief paard met een top karakter. Ze denkt echt met je mee, is heel vergevingsgezind, en fijn op stal. Ze wil wel eens een balkje meepakken, maar vandaag waren we mooi foutloos. Dit is mijn eerste jaar bij de junioren, maar ik hoop hier, net als bij de Children ook de overstap te kunnen maken naar de topsport. Vandaag geeft in ieder geval goede hoop.”

Young Riders: Uitdagend parcours

Pascale Lienesch was één van de twee amazones in de Young Riders rubriek. Met Fermium verzamelde ze 80,5 punten totaal. “Ik had deze wedstrijd in de planning staan als verdere voorbereiding op het outdoor seizoen. Omdat het een finale is staat er meestal een uitdagend parcours gebouwd en er staat wat meer op het spel. Dat is goed om in het ritme te komen en voor mij ook om het de zenuwen om te gaan. Ik kon me ook zeker vinden in de feedback van de bondscoach. Hij gaf, net als mijn trainer Rob Schipper, aan dat ik in mijn bovenlichaam mooi rustig moet blijven en iet meer mag ontspannen. Dat herken ik ook van mijzelf, als ik zelf wat zenuwachtig ben dan wil ik die spanning wat vasthouden, dus daar gaan we aan werken. Dit paard wil gelukkig altijd heel graag, dus dat is een mooi uitgangspunt, maar soms wil ze iets te graag. Daarom was deze competitie een mooie voorbereiding en zeker ook een mooi resultaat”, aldus de winnares.

Uitslagen KNHS-Hartog Trophy finale (gebaseerd op plaatsingspunten):



Pony’s

Renske van Middendorp (Kootwijkerbroek), Burito’s Funky, 85 punten Douwe Avezaat (Rockanje), Bonjour L’Amour, 80 punten Lois Wilschut (Lunteren), Kyrian van Orchids, 81 punten

Children

Jesse Berkers (Lattrop), Kerina, 88 punten Sanne Vermeulen (Laren Gld), Icarus LH, 74,5 punten Livv Arink (Beltrum), Qwien, 70 punten

Junioren

Julia Swart (De Meern), Cahlista Z, 85 punten Lily van der Knaap (Nijkerk), Jersey WV, 77 punten

Young Riders

Pascalle Lienesch (Enschede), Fermium, 80,5 punten

Bron: KNHS