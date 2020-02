Liesje Vrolijk goed onderweg in Valencia

De jonge springamazone Liesje Vrolijk klasseerde zich vandaag in twee rubrieken in Valencia. In de belangrijkste rubriek van de dag, een 2* over 1m40, kreeg de Nederlandse een balk in de barrage met de Zangersheide-goedgekeurde Hunter Fairy (v. Nabab de Reve). Het leverde haar de zesde plaats op.

Vrolijk brengt de hengst sinds november 2019 uit, daarvoor reed Hessel Hoekstra enkele internationale wedstrijden met het paard.

KWPN-merries

De strijd in het 1m40 werd gewonnen door de Italiaan Giampiero Garofalo met KWPN-merrie VDL Groep Gravin (v. Calido). Tweede was Mario Wilson Fernandes uit Portugal, met Boston de La Roque (v. Palestro II). De derde plaats ging naar Antonio Sanfelice uit Italië met KWPN-merrie Fiolita (v. Diamant de Semilly). Het is het eerste weekend dat de Italiaan Fiolita internationaal uitbrengt. De merrie is gefokt door Eric Berkhof en was vorig jaar nog onder Kim Emmen te zien.

Harvey

Liesje Vrolijk had zich eerder op de dag ook al weten te klasseren. Ze had een barrageplaats in een 1* rubriek met de achtjarige Harvey van het Vossenhol (v. Quasimodo vd Molendreef), die ook Zangersheide-goedgekeurd is.

Uitslag 1m40

Bron: Horses.nl