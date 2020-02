Maikel van der Vleuten stuurt Edinburgh top vijf binnen in 1.45m Lier

Vanavond stond de openingsproef van de Big Tour op het programma in Lier en hierin pakte Maikel van der Vleuten met de goedgekeurde KWPN-hengst Edinburgh (v.Vleut) een mooie top vijf klassering. De overwinning viel ten prooi aan Sofie Slattery die Katharina Rhomberg en Abdelkebir Ouaddar achter zich wist te houden.

Sofie Slattery kwam als beste uit de bus in de 1.45m direct-op-tijd proef. De Ierse finishte met Valentine du Bois Pinchet (v.Arpad des Six Cences) in een tijd van 56.60 seconden en dit was genoeg om er met de overwinning vandoor te gaan. Het leek even of de Ierse Tukker Conor Drain met Forever (v.C-Ingmar) de hoofdprijs weg zou kapen. Met een tijd van 54.25 dook Drain meer dan twee seconden onder de tijd van Slattery, maar Drain tikte een balk uit de lepels en viel daardoor terug in het klassement.

Twee KWPN’ers in de top vijf

Als tweede eindigde de Oostenrijkse Katharina Rhomberg met de KWPN’er Dinadja (v.Unaniem), gefokt door E.Schep. De twee gingen door de finish in 56.78 en mochten als tweede opstellen. De Marokkaan Abdelkebir Ouaddar pakte met Istanbull vh Ooievaarshof (v.Casall) een derde prijs met een tijd van 57.77 seconden. Christian Brühl viel met Chamira (v.Corofino), die debuteert in het internationale circuit, net naast het podium op de vierde positie. Maikel van der Vleuten zorgde voor het tweede KWPN succes in de top vijf. De Nederlander klokte met Edinburgh, die de ruiter sinds november onder het zadel heeft, een tijd van 58.71 en maakte daarmee de top vijf compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl