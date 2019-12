Marriët Smit-Hoekstra snelt naar winst in nationale 1.50m Grote Prijs Bathmen

Gisteravond stond in Bathmen de afsluitende nationale 1.50m Grote Prijs op het programma en het was Marriët Smit-Hoekstra die de concurrentie het nakijken gaf. De amazone was in de barrage haar 10 concullega's te snel af en nam meer dan 3000 euro aan prijzengeld mee naar huis. Monique van den Broek mocht achter Smit-Hoekstra plaatsnemen in de prijsuitreiking voor Conor Drain, Alex Gill en Patrick Lemmen.

Smit-Hoekstra plaatste zich met haar Untouchable-nakomeling U-Bresco Z voor de 11-koppige barrage. De amazone reed een razendsnelle ronde in 36.07 en daar wist geen van de concurrenten onder te komen. Smit-Hoekstra mocht voorop in de ereronde en won naast het prijzengeld ook nog de extra prijs: een privé cruise voor 30 personen voor het Amsterdam Light Festival. De amazone reageerde: “Mijn man zei nog zo, wel die boottrip winnen hé,” en zo geschiedde.

Top van het klassement

Op de tweede plaats eindigde Monique van den Broek. De amazone verkeert momenteel in goede vorm met onder andere een derde plaats in de 2* Grote Prijs van Wierden dit jaar. Ook in Bathmen zet van den Broek de vorm door. In de barrage klokte de amazone met Corsari van de Helle (V.Comme Il Faut) een tijd van 37.10 en mocht als tweede opstellen in de prijsuitreiking. Conor Drain zadelde onder andere Dialetto (v.Diarado) voor de Grote Prijs en plaatste zich ook voor de barrage. De Ier die sinds enige tijd met Jeroen Dubbeldam traint, finishte in een tijd van 37.83 seconden en werd daarmee derde. De stalruiter van Marcel de Boer Alex Gill viel net naast het podium. Met Fyenda P (v.Hickstead) zette de Brit een tijd neer van 38.97 en eindigde op de vierde plaats. Patrick Lemmen tekende met Jilbert van ’t Ruytershof (v.Numero Uno) voor de vijfde plaats met een tijd van 39.39.

Bron: Facebook/Horses.nl