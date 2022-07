Martin Fuchs onder vuur bij Oostenrijkse dierenbescherming

De Zwitserse nummer één van de wereld, Martin Fuchs, nam in april op CSI3* in Linz deel met de achtjarige Zangersheide ruin Viper Z (v. Vigo d'Arsouilles). In een rubriek brak het paard twee keer uit in een wending. De ruiter corrigeert het paard met enkele zweepslagen, mogelijk ook tegen het hoofd. De Oostenrijkse dierenbescherming toont op hun Facebookpagina de video van ClipMyHorse waar het incident te zien is. De dierenbescherming heeft het gemeld bij de autoriteiten.