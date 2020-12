Mini-documentaire over topmerrie Babylotte

Eind juli maakte ruiter Yury Mansur bekend dat de KWPN-merrie Babylotte (v. Dollar du Murier) afscheid zou nemen van de sport. De 14-jarige springtopper ging met vervroegd pensioen vanwege een teruggekeerde peesblessure. Mares of Macha zette vorige week een mini-documentaire over de merrie op Facebook. Zij wordt nu ingezet voor de fokkerij.

Mares of Macha is een samenwerking tussen Pieter Devos, Klaas De Coster en Frederik De Backer, die samen embryo’s van topsportmerries in de markt zetten. Babylotte is er daar één van.

Bart Bles

In de documentaire komen onder meer Jan van der Kamp, Yury Mansur en Bart Bles aan het woord. Bles reed de merrie op haar eerste internationale wedstrijden. Mansur nam de teugels in 2015 over. Hij won onder meer in 2017 de Grand Prix van Hickstead en reed meerdere malen mee in de Nations Cupwedstrijden met Babylotte.

Bekijk de film hieronder:

Bron: Facebook / Horses.nl