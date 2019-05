Nieuw team Young Riders Academy bekend gemaakt

Het selectiepanel bestaande uit Jean Maurice Bonneau, Emile Hendrix, Franke Sloothaak en sportmanager Sven Holmberg hebben een nieuw team samengesteld voor de Young Riders Academy. "We zien nieuwe talenten opkomen. Het niveau stijgt jaar naar jaar. De consequentie is dat goed zijn niet genoeg is.", laat Hendrix weten.

“De nieuwe talenten hebben serieuze doelen en werken er hard voor om deze te bereiken. Wij als selectieteam zijn bezig te zoeken naar die kwaliteiten die het verschil maken. Natuurlijk zoeken we naar talent en doelen, maar vandaag de dag zijn ambitie, emotie en management ook belangrijk. Wees voorzichtig met talent, want het kan een handicap zijn wanneer het mensen lui maakt.”, voegt Hendrix, die beschikt over jarenlange ervaring, er aan toe.

Winnaars mentaliteit

“Ik wil graag ruiters trainen die beschikken over een winnaarsmentaliteit met een open blik. De nationale federaties hebben een groep ruiters aan ons gepresenteerd die opmerkelijk gemotiveerd zijn.”, besluit Franke Sloothaak

Geselecteerd

Volledig programma:

Wilma Marklund – Zweden

Vaclav Stanek – Tsjechië

Margaux Broucqsault – Frankrijk

Elin Ott – Zwitserland

Justine Tebbel – Duitsland

Susan Fitzpatrick – Ierland

Amy Inglis – Groot-Brittannië

Michael Pender – Ierland

Educatief programma:

Alexia Stais – Zuid-Afrika

Sophie Hinners – Duitsland

Felix Koller – Oostenrijk

Alice Tapper uit Zweden, Sofie Slattery uit Ierland en Vince Jarmy uit Hongarije mogen meedoen met een op maat gemaakt programma.

Bron: Horses.nl/Ridersacademy