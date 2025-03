Sameh El Dahan wint Californische GP

De voor Groot Britannië uitkomende ruiter Sameh El Dahan heeft op zaterdagavond de Grote Prijs in Thermal Californië gewonnen. Dat deed hij met WKD Toronto (v. Tornesch).

El Dahan mocht als tweede terugkomen in de barrage, met nog vijf snelle combinaties achter hem. Hij zette een onverslaanbaar resultaat neer, mede dankzij een snelle laatste lijn en finishte foutloos in 46.88 seconden. “Ik had bedacht dat ik maar moest doen wat ik kon en gelukkig heb ik een snel paard” aldus de winnaar na afloop.

Jos Verlooy en Kyle King zagen daarna ieder een balk vallen en werden vierde en vijfde. Zoe Brown kwam nog het dichtste bij El Dahan, met Unchained 2 (v. Uriko). Natalie Banis werd met VDL E-Cecilia (v. Lavall I) derde dankzij een weloverwogen foutloze barrage.

Er reden geen Nederlanders mee in Thermal.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl