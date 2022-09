Sanne Thijssen en Jur Vrieling in de prijzen op Spruce Meadows

Afgelopen nacht werden in Calgary op de Spruce Meadows Masters goede resultaten neergezet door Sanne Thijssen en Jur Vrieling. In de Atco Cup kwam Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar) 0,2 seconde te kort voor de overwinning. Vrieling werd met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) vijfde. Op Long John Silver (v. Lasino) pakte de ruiter uit Holwierde de achtste plek in de 1,60m Cana Cup.

De Atco Cup ging over een parcours van 1,50m en 15 combinaties waarin foutloos rond gingen. Negen ervan streden in de barrage om de hoofdprijs. Kent Farrington beet het spits af met de altijd snelle Creedance (v. Lord Z). De Amerikaan stuurde de 15-jarige KWPN’er zeer snel rond. En hoewel het hier en daar rammelde, finishte het paar foutloos in 43,94 seconden. Die tijd bleek niet meer te kloppen.

Sampson en Kühner snel

Jur Vrieling was de eerste van de Nederlanders in de barrage. Hij nam met Fiumicino van de Kalevallei geen risico en zette een gedegen foutloze ronde neer in 47,19 seconden. Het bleek uiteindelijk goed voor de vijfde plek. Na Vrieling deden Matthew Sampson en Max Kühner een aanval op Farringtons tijd. Sampson kwam met de dertienjarige KWPN’er Ebolensky (v. Clinton) in 44,40 seconden over de finish. Kühner was met Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) net iets langzamer met de foutloze ronde in 44,90 seconden. De Brit en de Oostenrijker nestelden zich achter Farrington op de tweede en derde plaats.

Thijssen en Con Quidam komen 0,2 te kort

Maar dat was niet voor lang. Als voorlaatste reed Sanne Thijssen een dijk van een barrage met haar rappe Con Quidam. De lijnen waren waren overal net zo snel gereden als die van Kent Farrington. Op de meet bleek het verschil slechts 0,2 seconden en de met 44,14 seconden pakte Sanne Thijssen de tweede plaats.

Winst 1,60m naar Conor Swail

In de 1,60m hoofdrubriek was Conor Swail met Count Me In (v. Count Grannus) de beste in de vier man sterke barrage. De Ier zette als voorlaatste in de beslissende ronde niet alleen de snelste tijd van 43,46 seconden op de klokken, maar was ook de enige die foutloos bleef. Daniel Deusser werd tweede op Bingo Ste Hermelle (v. Number One d’Iso un Prince) met vier strafpunten in 44,50 seconden. Marc Dilasser kreeg ook een balk met Chamann HAS (v. Mylord Carthago) en werd derde.

Met een achtste plaats was Jur Vrieling met Long John Silver de beste Nederlandse combinatie. Het paar liep een tijdfout op. Harrie Smolders werd met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) achttiende.

Klik hier voor de uitslagen.