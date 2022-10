Smolders en Van der Vleuten stevig in top 10 FEI Longines Ranking

Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten hebben hun positie op de FEI Longines Ranking verstevigd. Beide ruiters klommen in de top tien naar respectievelijk de vierde en de achtste plaats. Voor de derde achtereenvolgende maand staat wereldkampioen Henrik von Eckermann op de eerste plaats.

Henrik von Eckermann leidt nog steeds de ranking en ook Martin Fuchs behoudt zijn tweede plaats. Achter hen waren er de nodige verschuivingen. Julien Epaillard klimt naar plek drie en Harrie Smolders is van de zevende plek naar de vierde plaats gestegen. Smolders pakte de nodige punten op het CSI5* in Calgary met Darry Lou en Bingo du Parc. Ook de goede prestaties van Monaco N.O.P. in de Nations Cup finale in Barcelona droegen bij.

Van der Vleuten stijgt naar 8

Op de vijfde en zesde plaats staan Conor Swail en Ben Maher. Marlon Modolo Zanotelli is van elf naar zeven gestegen. Vlak daarachter staat Maikel van der Vleuten op de achtste plaats. Ook Van der Vleuten scoorde punten in Barcelona met Beauville Z N.O.P. en verder met de goede prestaties van Elwikke en Kamara van’t Heike.

Vrieling

Jur Vrieling is de derde Nederlander in de top 50. Vrieling steeg van plaats 26 naar 22 door de hoge klasseringen van Fiumicino van de Kalevallei in New York en Calgary en Long John Silver die punten verzamelde in Calgary en Barcelona.

