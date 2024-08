Daniel Coyle en Incredible grijpen 1,60 Dublin, Harrie Smolders in de prijzen

De Olympische Spelen zijn nog maar net voorbij maar de Olympische springruiters zijn al weer volop op concours. Zo ook Daniel Coyle, die naar CSI Dublin de KWPN-ruin Incredible (v. Clinton) heeft meegenomen. En niet zonder succes: in het 1,60 m. met barrage greep het duo met een snelle en foutloze rit de hoofdprijs. Ook Olympiër Harrie Smolders bereikte met Mr. Tac (v. Non Stop) de barrage en werd tiende in dit hoofdnummer van de dag.

Van de 45 combinaties drongen er 11 door tot de barrage. In die ronde tegen de klok kwam Daniel Coyle met de eerder door Eric ten Cate gereden Incredible in de snelle tijd van 34,91 seconden over de finish en daarmee de enige die onder de 35 seconden bleef. Beste poging om in de buurt te komen deed Giulia Martinengo met Marquet Delta Del’Isle (v. Tibet Tame). Met een barragerit in 35,26 seconden wonnen zij de tweede prijs.

Lynch en Allen

Naast de overwinning van Coyle werd het Ierse publiek getrakteerd op nog meer Iers succes. Daarvoor zorgen Denis Lynch en Bertram Allen. Lynch sprong met Cordial (v. Casall) in 36,78 seconden naar de derde plaats en Allen volgde met Caprisco (v. Cole Porter) 37,28 seconden op de vierde plaats.

Ward rijdt snelste rit

De snelste barragerit werd neergezet door Mclain Ward en Contagious (v. Contagio). Zij kwamen in 33,26 seconden over de eindstreep maar door een gevallen balk werd het de vijfde plaats.

Smolders

Ook Harrie Smolders en Mr. Tac goed waren goed op weg naar hoge klassering. Maar ook zij kregen een balk en met een tijd van 36 seconden werd het de tiende prijs in het sterke veld.

Uitslag

Bron: Horses.nl