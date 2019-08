Liveblog EK-finale: Martin Fuchs haalt dan toch eindelijk goud

Ook briljante paarden kunnen fouten maken. En misschien kwam die ene fout van Explosion W wel doordat Ben Maher zijn Chacco-Blue-zoon zo graag van die balk van steilsprong 9 af wilde houden. Hij gaf een paar ophoudingen voor een extra galopsprong, het hoofd van Explosion W ging omhoog en de fout werd gemaakt.

‘Slechts’ zilver voor Ben Maher dus. En goud voor Martin Fuchs! Eindelijk, na twee keer wereldzilver op rij. Eerst vorig jaar in Tryon en afgelopen april in de wereldbekerfinale in Göteborg. Met een loepzuivere ronde, waarbij de tijd hem weinig kon schelen, loodste Fuchs zijn ervaren crack Clooney gemakkelijk naar slechts één strafpunt voor tijd.

Brons voor Jos Verlooy

Brons voor de ijzersterk rijdende Jos Verlooy, die evenmin acht sloeg op de toegestane tijd en Igor na een weekje power jumping nog geweldige sprongen liet maken.

Fouten voor beide Zweden

Na de fouten van de Zweedse concurrenten Fredricson en Von Eckermann wilde Jos Verlooy maar één ding: van het hout afblijven en een medaille veilig stellen. Daarin slaagde de jonge Belg zojuist op briljante wijze.

Halfnaakte demonstranten

Een groepje demonstranten kon Marc Houtzager zojuist niet van een fraaie ronde zonder hindernisfouten afhouden. Van links en rechts stormden een stuk of vier demonstranten met teksten als ‘Stop horse slavery’ op hun lijf geschilderd het parcours binnen waar Houtzager en Calimero zojuist aan waren begonnen. Het spektakel, ook van het luidruchtig reagerende publiek, deerde hen niet. Met alleen een tijdfout kwam Houtzager aan de finish. Die fout werd hem vervolgens door de jury kwijt gescholden.

Fysiek zwaar

De tweede en beslissende omloop om de individuele Europese titel is kort (10 hindernissen), maar fysiek heel zwaar. De combinatie van oxer 3, driesprong 4 en oxer 5 zal veel kracht uit de paarden halen. Het laatste EK-ontwerp van parcourbouwer Louis Konickx lijkt een optimale kans voor Ben Maher om zijn fenomenaal springende Explosion W veilig naar goud te loodsen.

Maher blijft favoriet

De grote favoriet voor de individuele Europese titel maakte zijn faam helemaal waar. Ben Maher floot met de freak Explosion W over de eerste manche alsof het een L-wedstrijdje was. Met de tweede omloop nog te gaan houdt ook Martin Fuchs zicht op de titel. Na zijn gave ronde op Clooney blijft de onderlinge afstand tussen de nummers 1 en 2 van het voorlopige klassement binnen één balk.

Wéér zilver voor Martin Fuchs?

Als de stand zo blijft, moet Martin Fuchs voor de derde opeenvolgende keer genoegen nemen met zilver. In Tryon bleef alleen Simone Blum de jonge Zwitser voor, eerder dit jaar in de Wereldbekerfinale werd hij afgetroefd door landgenoot Steve Guerdat.

Tussenstand

Marc Houtzager gaat met Sterrehof’s Calimero de tweede manche in als negende. De 12 beste combinaties mogen de laatste ronde van het Europees kampioenschap springen.

De tussenstand is nu:

1) Ben Maher – 0.62

2) Martin Fuchs – 3.46

3) Jos Verlooy – 5.68

4) Simone Blum – 6.21

5) Henrik von Eckermann – 7.56

6) Peder Fredricson – 8

7) Marcus Ehning – 9.56

8) Antonio Almeida – 12

9) Marc Houtzager – 12.20

Verlooy gepasseerd

Na slechte ritten van andere toppers, levert Martin Fuchs met routinier Clooney een gave nulronde af. Naaste concurrent Jos Verlooy krijgt met de op dit niveau nog onervaren Igor een foutje. Fuchs passeert Jos Verlooy in het klassement om de medailles.

Fouten van toppers

Daniel Deusser en Tobago Z verslikken zich in de afsluitende combinatie: acht strafpunten, en daarmee een slechter resultaat dan dat van Marc Houtzager. Ook Steve Guerdat en Bianca maken fouten in de laatste lijn. Houtzager stijgt in het klassement, ook al omdat Gregory Wathelet en Nevados met twee balken aan de benen binnen komen.

Nulrondes

Zowel titelhouder Peder Fredricson als zijn landgenoot Henrik von Eckermann slaagt erin de nul op het scorebord te houden. Het kan dus wel degelijk: de tijd halen én de balkjes laten liggen. Simone Blum herhaalt vervolgens dit kunststukje

Laatste balkje voor Marc Houtzager

Wanhopige geluiden uit duizenden kelen: de laatste balk van het parcours van Marc Houtzager valt toch nog uit de lepels, hoewel de benadering van die afsluitende dubbelsprong ideaal was. Ook nog netjes binnen de lastig te halen tijd. Maar ja, die laatste…

Comme Il Faut en Ehning als eerste helemaal foutloos

Startnummer 13 van de eerste manche om de individuele Europese titel bleef als eerste helemaal foutloos. Ook de tijd was geen probleem voor de niet groot galopperende Comme Il Faut. In rengalop ging het naar de laatste, technisch gepositioneerde combinatie. Maar de hengst van Marcus Ehning wilde geen fout maken.

Schuttert staakt de strijd

Frank Schuttert bracht Lyonel D erg dicht aan de voet van de triple bar, het eerste onderdeel van de driesprong. De gevolgen waren desastreus: fouten op de triple zelf, op de uitsprong én op de steil die volgde op vijf galopsprongen. Met zoveel hout aan de benen was het een verstandige keuze om vroegtijdig het parcours te beëindigen.

Live te volgen

Het EK springen wordt vandaag beslist in de individuele finale. Voor Nederland mogen Frank Schuttert en Marc Houtzager nogmaals in actie komen. De gehele wedstrijd is live te volgen via de NOS (NPO 1 of livestream).

Heel goed te doen

Het parcours van de eerste manche om de individuele titel is heel goed te doen. Alleen de tijd speelt een belangrijke rol. Alle combinaties hebben tot dusverre één of meer tijdfouten. Alleen Kevin Staut en de zeer verrassende Portugees Antonio Almeida slagen erin om de schade tot die ene tijdfout te beperken.

Vloeiende lijnen

Opnieuw vloeiende lijnen, die de paarden ‘lekker’ laten springen, met enkele goed op te lossen bottlenecks. Daaronder de hoge en smalle, zandkleurige steilsprong op vijf passende galopsprongen na de driesprong en de Rabo-oxer na de sloot (in een wending aan te rijden).

Technische lijn

De laatste lijn is de meest technische: een keuze tussen 4 en 5 galopsprongen, van de enorme Dura Vermeer-oxer naar de afsluitende dubbelsprong, bestaande uit een steilsprong op één galopsprong gevolgd door een oxer. Paarden met voldoende galop zullen hier in vier galopsprongen geen problemen ondervinden.

Leider: Ben Maher

Slechts twee combinaties (Jos Verlooy/Igor en Martin Fuchs/Clooney) bevinden zich in de tussenstand binnen één balk van leider Ben Maher met de door Willie Wijnen gefokte KWPN-er Explosion W.

Bron: Horses.nl